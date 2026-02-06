Sheila Gándara habría lanzado fuerte indirecta en TikTok contra Juanda Caribe: “mala persona”

Sheila Gándara volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video en TikTok que muchos usuarios interpretaron como una nueva indirecta dirigida a Juanda Caribe.

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Desde que terminó su relación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, los seguidores de ambos han estado atentos a cada una de sus publicaciones, buscando posibles referencias a la situación que atraviesan actualmente.

En esta ocasión, una publicación de Sheila llamó especialmente la atención debido al mensaje que contenía y a las interpretaciones que generó entre los internautas.

Sheila Gándara encendió las redes con video que muchos relacionan con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en TikTok?

La barranquillera reposteó un video en TikTok cuyo mensaje hablaba sobre las dificultades que enfrentan las personas a lo largo de la vida.

La reflexión señalaba que, aunque muchas personas han pasado por momentos duros, algunas deciden convertirse en mejores seres humanos gracias a esas experiencias, mientras que otras utilizan esas situaciones como justificación para actuar de manera incorrecta.

El mensaje resaltaba que haber tenido una vida difícil no es una excusa para convertirse en una mala persona, una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Tras la publicación, varios seguidores comenzaron a especular sobre el verdadero destinatario del mensaje y señalaron que podría tratarse de una indirecta para Juanda Caribe.

La ruptura ocurrió en medio de la polémica generada por la cercanía del humorista con Mariana Zapata dentro de la competencia y por las versiones sobre presuntas infidelidades que circularon.

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¿Qué otra indirecta ha compartido Sheila Gándara para Juanda Caribe?

Esta no sería la primera vez que una publicación de Sheila Gándara genera especulaciones entre los usuarios.

Recientemente, la creadora de contenido también llamó la atención tras reaccionar a comentarios relacionados con las declaraciones que Juanda Caribe realizó después de salir de la competencia.

En uno de sus primeros en vivos tras abandonar el reality, el humorista aseguró que se enteró de que Sheila habría retirado varias pertenencias del apartamento que compartían, incluyendo un aire acondicionado.

Posteriormente, la creadora de contenido La Jesuu publicó un video en tono humorístico haciendo referencia a la situación con la frase:

"Llevándome hasta el aire acondicionado, porque hombre con moza no hay que ahorrarle nada".

Sheila reposteó dicho contenido, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre las indirectas entre la expareja.