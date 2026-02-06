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Juanda Caribe reapareció en redes con contundente mensaje sobre guardar silencio: ¿Para Sheila?

Juanda Caribe aseguró que prefiere manejar los asuntos de su vida personal en privado tras especulaciones en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juanda Caribe rompió el silencio y lanzó contundente mensaje sobre su vida personal
Juanda Caribe rompió el silencio y lanzó contundente mensaje sobre su vida personal: “Prefiero guardar silencio” (Foto Canal RCN)

Juanda Caribe reapareció en sus redes sociales luego de varios días alejado de ellas tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

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Como ocurre con varios participantes del reality, el creador de contenido permaneció sin acceso a sus plataformas digitales durante un tiempo, siguiendo las recomendaciones médicas y psicológicas que suelen recibir los exparticipantes mientras se adaptan nuevamente a la vida fuera de la competencia.

Con su regreso a redes, Juanda decidió dirigirse directamente a las personas que lo acompañaron durante su paso por el programa y compartir un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo recibido.

Juanda Caribe reapareció y se refirió a su vida personal en medio de la controversia
Juanda Caribe reapareció y se refirió a su vida personal en medio de la controversia (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe en su regreso a redes?

A través de una publicación, el humorista aseguró que para él este momento representa el comienzo de una nueva etapa.

En su mensaje expresó que ingresó al reality con sueños, ilusiones y temores, pero que sale de la experiencia con un profundo sentimiento de gratitud hacia todas las personas que hicieron parte de ese proceso.

Juanda agradeció a quienes votaron por él, comentaron sus publicaciones, lo apoyaron, lo defendieron e incluso a quienes lo criticaron durante su participación, destacando que cada una de esas experiencias formó parte de su recorrido dentro del programa.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a su familia, a quienes calificó como su fuerza en los momentos más difíciles, y agradeció a Dios por acompañarlo durante cada paso de la competencia.

El creador de contenido también reconoció que tiene defectos y desaciertos, pero destacó que la experiencia le dejó amistades, aprendizajes, recuerdos, risas y momentos que marcarán su vida para siempre.

Además, señaló que espera haber demostrado que es posible llegar lejos siendo auténtico y trabajando con dedicación, agradeciendo especialmente a Colombia, a la Costa Caribe y a los integrantes de su equipo de seguidores por acompañarlo durante toda la temporada.

Juanda Caribe habló de su vida personal tras semanas de polémica.
¿Indirecta para Sheila? Juanda Caribe habló de su vida personal tras semanas de polémica. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su vida personal?

En la misma publicación, Juanda Caribe también hizo referencia a los temas personales que han generado conversación desde su salida del reality.

El creador de contenido aseguró que uno de sus principales deseos es reencontrarse con su hija Victoria, a quien mencionó de manera especial en su mensaje.

Sin embargo, respecto a las situaciones relacionadas con su vida privada, dejó claro que prefiere mantener la discreción y resolver esos asuntos lejos de la opinión pública.

Aunque reconoció que se han dicho muchas cosas sobre él en los últimos días, aseguró que su intención es manejar esos temas en privado mientras continúa enfocado en esta nueva etapa que comienza tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

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