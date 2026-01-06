Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad: “No saben qué inventar”

Sheila Gándara rompió el silencio y sorprendió con su reacción tras protagonizar rumores que la acusaban de infidelidad.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad
Sheila Gándara habla sobre supuesta infidelidad / (Foto del Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de que surgieran comentarios en redes sociales sobre una presunta infidelidad. Ante la difusión de esos señalamientos, la creadora de contenido decidió pronunciarse públicamente.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado entre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara, madre de su hija, llegó a su fin en medio de las conversaciones que surgieron durante y después de la participación del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia.

Durante la permanencia de Juanda en el reality, algunos televidentes comenzaron a comentar en redes sociales sobre la cercanía que mostró con Mariana Zapata dentro de la competencia.

Semanas después, Sheila Gándara confirmó que la relación había terminado. En sus publicaciones manifestó su inconformidad con varias situaciones relacionadas con su historia sentimental y aseguró que había intentado darle una nueva oportunidad a la relación.

Tras finalizar el programa, Juanda Caribe también habló públicamente sobre el tema y confirmó que se encontraba soltero. Además, señaló que los asuntos relacionados con su vida personal y familiar serían tratados de manera privada.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron sobre Sheila Gándara en redes sociales?

En medio de las conversaciones que se han generado en internet, comenzaron a circular rumores que señalaban una presunta infidelidad por parte de Sheila Gándara.

Los comentarios fueron mencionados durante una conversación con Dímelo King y rápidamente llamaron la atención de los internautas. Sin embargo, los señalamientos se difundieron como versiones compartidas por usuarios en redes sociales y no estuvieron acompañados de pruebas que permitieran confirmar dicha información.

La situación provocó diversas reacciones entre quienes siguen de cerca el contenido de Sheila y Juanda Caribe.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Sheila Gándara tras los rumores de infidelidad?

Ante la difusión de estos comentarios, Sheila Gándara decidió pronunciarse y negar las versiones que estaban circulando en redes sociales.

La creadora de contenido aseguró que los rumores eran falsos y expresó su inconformidad con las especulaciones que han surgido sobre su vida personal. Además, afirmó que algunas personas "no saben qué inventar", dejando clara su posición frente a las acusaciones.

Con este mensaje, Sheila rechazó los señalamientos y sostuvo que la información compartida por algunos usuarios no corresponde a hechos reales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó La casa de los famosos

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó tras La casa de los famosos Col

Tebi Bernal generó todo tipo de reacciones tras revelar cómo enfrenta su salida de La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul habló sin filtro sobre quienes le desean el mal Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprendió al confesar que colegas hablan mal de ella, ¿quiénes?

Johanna Fadu causó revuelo al revelar que algunos colegas hablan mal de ella y se defendió al decir qué hace ella cuando eso pasa.

Melissa Gate reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano La casa de los famosos

Melissa Gate rompió el silencio y reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano

Melissa Gate llamó la atención al revelar algunos detalles de su distanciamiento con Fernando "El Flaco" Solórzano.

Lo más superlike

EN VIVO: Colombia vs. Costa Rica partido de despedid Selección Colombia

Selección Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: aquí pudes ver el partido de despedida

La Selección Colombia se despide con un partido contra Costa Rica este lunes 1 de junio, a partir de las 6:00 P.M.

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló? Alejandro Estrada

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló?

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”