Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad: “No saben qué inventar”

Sheila Gándara volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de que surgieran comentarios en redes sociales sobre una presunta infidelidad. Ante la difusión de esos señalamientos, la creadora de contenido decidió pronunciarse públicamente.

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¿Qué ha pasado entre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara, madre de su hija, llegó a su fin en medio de las conversaciones que surgieron durante y después de la participación del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia.

Durante la permanencia de Juanda en el reality, algunos televidentes comenzaron a comentar en redes sociales sobre la cercanía que mostró con Mariana Zapata dentro de la competencia.

Semanas después, Sheila Gándara confirmó que la relación había terminado. En sus publicaciones manifestó su inconformidad con varias situaciones relacionadas con su historia sentimental y aseguró que había intentado darle una nueva oportunidad a la relación.

Tras finalizar el programa, Juanda Caribe también habló públicamente sobre el tema y confirmó que se encontraba soltero. Además, señaló que los asuntos relacionados con su vida personal y familiar serían tratados de manera privada.

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¿Qué dijeron sobre Sheila Gándara en redes sociales?

En medio de las conversaciones que se han generado en internet, comenzaron a circular rumores que señalaban una presunta infidelidad por parte de Sheila Gándara.

Los comentarios fueron mencionados durante una conversación con Dímelo King y rápidamente llamaron la atención de los internautas. Sin embargo, los señalamientos se difundieron como versiones compartidas por usuarios en redes sociales y no estuvieron acompañados de pruebas que permitieran confirmar dicha información.

La situación provocó diversas reacciones entre quienes siguen de cerca el contenido de Sheila y Juanda Caribe.

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¿Qué respondió Sheila Gándara tras los rumores de infidelidad?

Ante la difusión de estos comentarios, Sheila Gándara decidió pronunciarse y negar las versiones que estaban circulando en redes sociales.

La creadora de contenido aseguró que los rumores eran falsos y expresó su inconformidad con las especulaciones que han surgido sobre su vida personal. Además, afirmó que algunas personas "no saben qué inventar", dejando clara su posición frente a las acusaciones.

Con este mensaje, Sheila rechazó los señalamientos y sostuvo que la información compartida por algunos usuarios no corresponde a hechos reales.