Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tebi Bernal generó controversia tras comprometedor momento con famoso presentador

Tebi Bernal causó un gran revuelo al salir en un video comprometedor con un reconocido presentador de Canal RCN.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tebi Bernal dejó en shock a sus seguidores tras polémico video con presentador
El inesperado video de Tebi Bernal con famoso presentador. (Foto/ Canal RCN)

Tebi Bernal, uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, fue uno de los competidores que más polémica generó por su participación y, además, por su vida personal dentro del reality.

Artículos relacionados

El deportista mantuvo una relación con Alexa Torrex, pues con ella, usó la estrategia de un falso shippeo, pero lo que empezó a jugar, terminó gustando y finalmente, sí se vieron involucrados, tanto, que ambos quedaron solteros, pues sus relaciones de la vida real terminaron.

Tras su salida de La casa de los famosos, Tebi se sinceró y dijo que no sabe si va a tener algo con su excompañera, pues la cantante sí tendría la esperanza de que algo pasara entre ellos dos.

Artículos relacionados

Lo que sí, es que luego del final del programa en vivo, Tebi provocó reacciones al aparecer en una publicación de un reconocido presentador del Canal RCN, pues lo que revelaron destapó comentarios.

¿Çuál es el polémico video de Tebi Bernal con el famoso presentador del Canal RCN?

Luego de tres días de haber terminado La casa de los famosos Colombia, los finalistas ya están reapareciendo en redes sociales en sus cuentas y las de sus amigos, pero así mismo, han estado dando entrevistas en los medios de comunicación.

El inesperado vídeo de Tebi Bernal con famoso presentador
El vídeo de Tebi Bernal con reconocido presentador. (Foto/Canal RCN)

Por su lado, Tebi Bernal apareció en la publicación de Santiago Vargas, reconocido presentador de Mañana Express del Canal RCN y el video provocó un gran revuelo ya que él escribió en su video “Ni para una, ni para la otra” y luego, el deportista el da un pico.

Sin duda, esto generó reacciones entre a quienes les dio risa, debido a que creen que la primera en responder el video sería Alexa Torrex.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos?

El vídeo de Tebi Bernal con reconocido presentador
Tebi habló de su vínculo con Alexa Torrex. (Foto/Canal RCN)

En medio de su ronda de entrevistas en los medios de comunicación del Canal RCN, los finalistas Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro estuvieron respondiendo preguntas sobre su participación en La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Tebi Bernal confesó si tendría algo con Alexa Torrex en la vida real y él dijo que no sabía, porque debía conocerla fuera del juego, así mismo, dijo que sí sentía cosas por ella, pese a que todo había iniciado como una estratega, pero no quiso responder más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad La casa de los famosos

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad: “No saben qué inventar”

Sheila Gándara rompió el silencio y sorprendió con su reacción tras protagonizar rumores que la acusaban de infidelidad.

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó La casa de los famosos

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó tras La casa de los famosos Col

Tebi Bernal generó todo tipo de reacciones tras revelar cómo enfrenta su salida de La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul habló sin filtro sobre quienes le desean el mal Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprendió al confesar que colegas hablan mal de ella, ¿quiénes?

Johanna Fadu causó revuelo al revelar que algunos colegas hablan mal de ella y se defendió al decir qué hace ella cuando eso pasa.

Lo más superlike

EN VIVO: Colombia vs. Costa Rica partido de despedid Selección Colombia

Selección Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: aquí pudes ver el partido de despedida

La Selección Colombia se despide con un partido contra Costa Rica este lunes 1 de junio, a partir de las 6:00 P.M.

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló? Alejandro Estrada

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló?

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”