Tebi Bernal generó controversia tras comprometedor momento con famoso presentador

Tebi Bernal, uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, fue uno de los competidores que más polémica generó por su participación y, además, por su vida personal dentro del reality.

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El deportista mantuvo una relación con Alexa Torrex, pues con ella, usó la estrategia de un falso shippeo, pero lo que empezó a jugar, terminó gustando y finalmente, sí se vieron involucrados, tanto, que ambos quedaron solteros, pues sus relaciones de la vida real terminaron.

Tras su salida de La casa de los famosos, Tebi se sinceró y dijo que no sabe si va a tener algo con su excompañera, pues la cantante sí tendría la esperanza de que algo pasara entre ellos dos.

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Lo que sí, es que luego del final del programa en vivo, Tebi provocó reacciones al aparecer en una publicación de un reconocido presentador del Canal RCN, pues lo que revelaron destapó comentarios.

¿Çuál es el polémico video de Tebi Bernal con el famoso presentador del Canal RCN?

Luego de tres días de haber terminado La casa de los famosos Colombia, los finalistas ya están reapareciendo en redes sociales en sus cuentas y las de sus amigos, pero así mismo, han estado dando entrevistas en los medios de comunicación.

El vídeo de Tebi Bernal con reconocido presentador. (Foto/Canal RCN)

Por su lado, Tebi Bernal apareció en la publicación de Santiago Vargas, reconocido presentador de Mañana Express del Canal RCN y el video provocó un gran revuelo ya que él escribió en su video “Ni para una, ni para la otra” y luego, el deportista el da un pico.

Sin duda, esto generó reacciones entre a quienes les dio risa, debido a que creen que la primera en responder el video sería Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos?

Tebi habló de su vínculo con Alexa Torrex. (Foto/Canal RCN)

En medio de su ronda de entrevistas en los medios de comunicación del Canal RCN, los finalistas Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro estuvieron respondiendo preguntas sobre su participación en La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Tebi Bernal confesó si tendría algo con Alexa Torrex en la vida real y él dijo que no sabía, porque debía conocerla fuera del juego, así mismo, dijo que sí sentía cosas por ella, pese a que todo había iniciado como una estratega, pero no quiso responder más.