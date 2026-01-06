Sheila Gándara causa revuelo con su reacción tras ser mencionada por Juanda Caribe

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 terminó el pasado viernes 29 de mayo, dejando como ganador a Alejandro Estrada y en segunda posición a Juanda Caribe, quien protagonizó varias polémicas dentro de la competencia, que sacudieron su vida exterior.

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Pues el humorista se vio en medio de una controversia generada por una mujer que lo acusó de situaciones personales que supuestamente vivieron, pero todo empeoró cuando él empezó a verse cercano a Mariana Zapata dentro de la competencia.

Esto se dio luego de que la influenciadora paisa se quedara sin amigos en el reality, ya que discutió con Beba y al tiempo, se alejó de Valentino, lo que provocó que fuera a buscar refugio en alguien más y fue Juanda Caribe.

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Desde entonces, se hicieron muy cercanos, pero ese vínculo se hacia cada vez más extraño para los televidentes, quienes empezaron a cuestionar a los famosos, especialmente a Juanda, por su relación con Sheila Gándara.

Por su lado, la barranquillera sí se ha referido sobre el polémico tema y recientemente reapareció en sus historias tras ser nombrada en los lives del padre de su hija.

¿Qué dijo Sheila Gándara al reaparecer en sus historias tras ser mencionada por Juanda Caribe?

A través de sus historias de Instagram, Sheila Gándara ha estado activa y ha compartido que estaría pensando en un nuevo procedimiento, pero así mismo llamó la atención con un nuevo clip.

La inesperada reacción de Sheila Gándara tras nuevas palabras de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, tras La casa de los famosos Colombia, Juanda la estuvo mencionando en los lives que hizo con Mariana Zapata y Campanita; de hecho, él dijo que era mejor no contar lo su parte de la historia.

Por lo que la historia de Sheila habría sido tomada como una indirecta, ya que ella luce radiante, contenta y, sobre todo, más bella con todas las intervenciones estéticas que se ha realizado.

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¿Sheila Gándara ya le respondió a Juanda Caribe tras insinuar que ella también ha hecho cosas?

Juanda Caribe mencionó a Sheila en reiterativas ocasiones en La casa de los famosos Colombia, diciendo que ella, supuestamente no le habría hecho pasar un buen momento el pasado 31 de diciembre, pero que él prefiere no contar nada.

La reacción de Sheila Gándara tras confesión de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, reiteró en los lives que él prefería no decir nada por su parte, por lo que, en días atrás, Sheila contestó un tweet, preguntándose que hasta ella quiere saber qué fue lo que le hizo.