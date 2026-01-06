Alejandro Estrada,continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras su salida de La casa de los famosos Colombia con el título de ganador, el reconocido actor ha dado sus primeras declaraciones para compartir un poco lo que fue su experiencia al interior del reality de convivencia.

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¿Por qué Alejandro Estrada se quebró en medio de una rueda de prensa?

En medio de la gira de medios y entrevistas que el también empresario ha ofrecido tras ser elegido como el ganador, recientemente protagonizó un emotivo momento que no pasó desapercibido entre los internautas, pues a raíz de unas sentidas palabras que recibió por parte de una seguidora, se mostró conmovido y hasta se quebró delante de todos los presentes.

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"Todos vivimos problemas sí, solo depende de nosotros cómo procuramos que esos problemas nos enseñen algo, nos dejen un aprendizaje porque obviamente hay que resolverlo, como cuando en el colegio te dan el problema de matemáticas tenías que resolverlo y decías pero eso para qué me va a servir en la vida... para esto, porque es matemática, para mí, como yo veo las cosas", fueron las palabras de Estrada.

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¿Alejandro Estrada se quebró en plena rueda de prensa tras salir de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con lo dicho por Estrada, este reality y la misma vida le ha demostrado que, si en su caso, él decide no responder con v1olencia, es él quien gana, pues desde su experiencia no existe mejor sensación que el poder acostarse tranquilo y sabiendo que actuó siendo fiel a sus principios.

"Para mí eso no tiene precio y yo sabía que descansar en ese formato era importante, entonces no se me dificultó desde mi educación, no le puedo quitar méritos a mi hogar, a mi casa, a mi mamá", agregó el cucuteño.

Alejandro Estrada se quebró en plena entrevista. Foto | Canal RCN.

Mientras le respondía a esa persona que cariñosamente expresó su admiración por el gran ser humano que es, Estrada confesó que, en momentos como ese, es cuando desearía tener a su mamá con vida para que ella escuchara las palabras, pues al fin y al cabo debería sentirse orgullosa por el trabajo que hizo.