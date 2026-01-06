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Alejandro Estrada confirmó que no compartirá los 400 millones con Tebi Bernal

Alejandro Estrada reveló que cambió de opinión y ya no compartirá su premio con el finalista Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada reveló si compartirá el premio con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

El reciente triunfo de Alejandro Estradacomo ganador de La casa de los famosos Colombia, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras su masiva victoria en las votaciones, fanáticos del formato y del actor, continúan expresándole todo su cariño por su gran participación en el reality de convivencia.

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¿Alejandro Estrada confirmó que no compartirá su premio con Tebi Bernal?

Sin duda uno de los temas que más ha captado la atención entre los fans del cucuteño, es si en realidad compartirá su premio, tal y como lo había prometido antes de su victoria y que incluso prometió luego de llevarse los 400 millones de pesos.

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Es por eso, que recientemente despejó dudas al respecto, esto luego de que en el programa Buen día Colombia, del Canal RCN, Ana Karina Soto, presentadora del programa, no dudó en preguntarle si han aún se mantiene vigente su decisión de darle una parte del dinero a su excompañero Tebi Bernal.

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"Al día de hoy no, mi respuesta es no por el momento, créanme que si llega a suceder algo extraordinario ustedes lo van a poder saber, es un proyecto que me he ganado con el apoyo de un público, les debo que me tengan en este momento acá".

Justo cuando se nombra a Alejandro como ganador, él se observa unos segundos en shock
Alejandro Estrada confirmó que no compartirá su premio. / FOTO CANAL RCN

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre compartir su premio con Tebi Bernal?

Según lo comentó el exparticipante de esta tercera temporada, luego de su salida del programa, sostuvo una reunión con su equipo de trabajo que se extendió por 12 horas, en donde además de destacar la labor que hicieron en su ausencia, habló de cómo a lo pusieron al día respecto a situaciones que se dieron, las cuales lo llevaron a tomar la decisión de no compartir su premio.

Y es que de acuerdo con lo dicho por Estrada, muchos fandom "sacaron pecho" y aseguraron haber logrado que él ganar, dejando a un lado el trabajo que hicieron los miembros de su equipo y minimizando su esfuerzo.

"Creo que le tengo que dar valor a eso, a mi fandom, a mi equipo de trabajo", reiteró Estrada durante la entrevista.

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