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Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición

La creadora de contenido compartió la dolorosa noticia a través de sus redes sociales, donde se despidió de su hija con un emotivo mensaje.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición
Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición (Foto freepik)

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto luego de que una reconocida influencer compartiera la dolorosa noticia del fallecimiento de su hija, una bebé de apenas ocho meses de edad que enfrentó una compleja condición médica desde sus primeros días de vida.

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La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad y apoyo hacia la creadora de contenido y su familia, quienes durante meses compartieron parte del difícil proceso que atravesaba la pequeña.

Influencer anunció la partida de su bebé de ocho meses tras meses de hospitalización
Influencer anunció la partida de su bebé de ocho meses tras meses de hospitalización (Foto freepik)

¿Quién es la influencer que se despidió de su bebé?

Se trata de Estee Williams, una creadora de contenido de 29 años que anunció la partida de su hija a través de sus historias de Instagram el pasado 30 de mayo.

La influencer compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo a la pequeña en sus brazos y acompañó la imagen con un breve pero emotivo mensaje de despedida.

"Hasta que nos volvamos a ver, mi dulce Estelle", escribió junto a un emoji de alas de ángel.

La publicación rápidamente conmovió a miles de seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo en medio del difícil momento que atraviesa junto a su familia.

La historia de Estelle había sido seguida por muchas personas durante los últimos meses debido a los constantes desafíos médicos que enfrentó desde su nacimiento.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Estelle?

Según explicó la propia influencer, la bebé nació con una comunicación interventricular, un defecto cardíaco congénito que fue detectado apenas dos días después de su nacimiento.

Estelle nació el 5 de septiembre de 2025 y desde entonces comenzó una compleja batalla por su salud.

De acuerdo con la información compartida por su madre, la pequeña falleció a causa de un fallo multiorgánico luego de pasar varios meses conectada a diferentes equipos médicos en el hospital.

Desde noviembre de 2025 permanecía hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos mientras recibía atención especializada.

La situación de la menor se volvió especialmente delicada cuando, con apenas 11 semanas de nacida, tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto que, según familiares, fue extremadamente compleja.

Además, la bebé habría permanecido en lista de espera para recibir un trasplante de corazón. Sin embargo, según se conoció, fue retirada de la lista en dos oportunidades pese a haber alcanzado posiciones prioritarias en el proceso.

Tras conocerse la noticia, seguidores y usuarios de redes sociales han expresado sus condolencias a la familia y han recordado la fortaleza con la que acompañaron a Estelle durante sus ocho meses de vida.

Conmoción por la muerte de Estelle, la hija de ocho meses de la influencer Estee Williams
Conmoción por la muerte de Estelle, la hija de ocho meses de la influencer Estee Williams (Foto freepik)
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