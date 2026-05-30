Beba y Alexa Torrex sorprendieron al aparecer juntas tras La casa de los famosos; ¿nueva amistad?

Beba sorprendió al subir una fotografía junto a Alexa Torrex y Sofía Jaramillo tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3.

Beba y Alexa Torrex se quieren dedicar a la música. (Fotos: Canal RCN)

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¿Beba y Alexa Torrex se hicieron amigas tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3?

La barranquillera, quien fue una de las habitantes más polémicas, dejó atrás las diferencias con sus compañeras y decidieron disfrutar y despedirse del programa por todo lo alto.

Beba y Alexa protagonizaron varios enfrentamientos en la convivencia, por lo que la imagen sorprendió a los seguidores del formato.

La tercera temporada terminó con Alejandro Estrada llevándose los 400 millones y con la confirmación por parte del Canal RCN de la cuarta temporada, que promete llevar más emociones a los seguidores del reality.

Ahora las exparticipantes deberán aprovechar la visibilidad que han tenido para fortalecer sus propuestas en el entretenimiento.

Aunque las dos crean contenido digital, también han manifestado que quieren iniciar de manera oficial en la música, un camino que Alexa ya comenzó con canciones disponibles en las plataformas digitales.

Durante la convivencia, las discusiones con Alexa fueron constantes y marcaron la narrativa de la temporada. Sin embargo, fuera de la competencia, las diferencias parecen haber quedado atrás.

Este gesto fue interpretado por los seguidores como una muestra de que las rivalidades del reality no trascienden más allá de las cámaras y que las participantes pueden construir nuevas etapas en sus carreras.

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¿Beba quiere empezar su carrera como cantante tras La casa de los famosos Colombia 3?

Beba ha manifestado su interés en dedicarse de lleno a la música, especialmente después del éxito que tuvo el himno de la casa, en el que tuvo gran participación.

La barranquillera aseguró que el recibimiento de esa canción la motivó a explorar nuevas oportunidades en el ámbito artístico.

Además, continúa fortaleciendo su vida personal, pues su matrimonio ahora es público y ha sido tema de conversación entre sus seguidores.

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Por su parte, Alexa sigue enfocada en su carrera como creadora de contenido y en resolver los conflictos con su expareja Jhorman Toloza.

Los seguidores de la cucuteña también están atentos a lo que pueda suceder con Tebi, con quien mantuvo un vínculo especial dentro del reality.

Aunque no ha confirmado una relación formal, la expectativa sobre su futuro sentimental sigue siendo alta.