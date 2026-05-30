Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba y Alexa Torrex sorprendieron al aparecer juntas tras La casa de los famosos; ¿nueva amistad?

Beba y Alexa Torrex sorprendieron al aparecer juntas tras La casa de los famosos generando expectativa sobre sus proyectos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex y Beba aparecen juntas tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3.
Alexa Torrex y Beba aparecen juntas tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Beba sorprendió al subir una fotografía junto a Alexa Torrex y Sofía Jaramillo tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3.

Beba y Alexa Torrex se quieren dedicar a la música.
Beba y Alexa Torrex se quieren dedicar a la música. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Beba y Alexa Torrex se hicieron amigas tras el fin de La casa de los famosos Colombia 3?

La barranquillera, quien fue una de las habitantes más polémicas, dejó atrás las diferencias con sus compañeras y decidieron disfrutar y despedirse del programa por todo lo alto.

Beba y Alexa protagonizaron varios enfrentamientos en la convivencia, por lo que la imagen sorprendió a los seguidores del formato.

La tercera temporada terminó con Alejandro Estrada llevándose los 400 millones y con la confirmación por parte del Canal RCN de la cuarta temporada, que promete llevar más emociones a los seguidores del reality.

Ahora las exparticipantes deberán aprovechar la visibilidad que han tenido para fortalecer sus propuestas en el entretenimiento.

Aunque las dos crean contenido digital, también han manifestado que quieren iniciar de manera oficial en la música, un camino que Alexa ya comenzó con canciones disponibles en las plataformas digitales.

Durante la convivencia, las discusiones con Alexa fueron constantes y marcaron la narrativa de la temporada. Sin embargo, fuera de la competencia, las diferencias parecen haber quedado atrás.

Este gesto fue interpretado por los seguidores como una muestra de que las rivalidades del reality no trascienden más allá de las cámaras y que las participantes pueden construir nuevas etapas en sus carreras.

Artículos relacionados

¿Beba quiere empezar su carrera como cantante tras La casa de los famosos Colombia 3?

Beba ha manifestado su interés en dedicarse de lleno a la música, especialmente después del éxito que tuvo el himno de la casa, en el que tuvo gran participación.

La barranquillera aseguró que el recibimiento de esa canción la motivó a explorar nuevas oportunidades en el ámbito artístico.

Además, continúa fortaleciendo su vida personal, pues su matrimonio ahora es público y ha sido tema de conversación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

Por su parte, Alexa sigue enfocada en su carrera como creadora de contenido y en resolver los conflictos con su expareja Jhorman Toloza.

Los seguidores de la cucuteña también están atentos a lo que pueda suceder con Tebi, con quien mantuvo un vínculo especial dentro del reality.

Aunque no ha confirmado una relación formal, la expectativa sobre su futuro sentimental sigue siendo alta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde recibió críticas por celebrar la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Juanse Laverde recibió críticas al celebrar la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Juanse Laverde fue cuestionado tras festejar el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos con un peluche de zorro.

Karola no estuvo de acuerdo con los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Karola aseguró que la final de La casa de los famosos debía ser entre ella y Alexa Torrex; esto dijo

Karola reconoció la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3, pero cuestionó la elección de los finalistas.

Juliana Calderón opinó sobre la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. Juliana Calderón

Juliana Calderón reaccionó a la victoria de Alejandro en La casa de los famosos; ¿qué dijo de Nataly Umaña?

Juliana Calderón reaccionó al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos y habló de la polémica con Nataly Umaña.

Lo más superlike

Alexa Torrex destapó nuevos detalles del estado en que quedó su apartamento Influencers

Alexa Torrex reveló nuevos daños que su expareja habría dejado en su apartamento

Alexa Torrex mostró nuevos detalles de los daños que habría provocado su expareja en su apartamento.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”