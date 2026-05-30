Alexa Torrex reveló nuevos daños que su expareja habría dejado en su apartamento

Alexa Torrex compartió nuevos detalles sobre los daños que presuntamente habría dejado su expareja en el apartamento que ambos compartían. Según relató la creadora de contenido, los hechos habrían ocurrido mientras ella permanecía aislada en La casa de los famosos Colombia, periodo en el que su entonces pareja decidió abandonar la vivienda.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y su expareja sentimental?

Según ha contado Alexa Torrex en sus redes sociales, la situación con su expareja se habría desencadenado luego de que ella iniciara un romance con Tebi Bernal durante su participación en La casa de los famosos Colombia, pese a que mantenía un compromiso sentimental fuera del reality.

Alexa Torrex mostró nuevos daños que su expareja habría dejado en su apartamento. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido aseguró que, tras conocer lo ocurrido, su expareja habría decidido abandonar el apartamento que compartían y, presuntamente, habría dejado varios daños en la vivienda antes de marcharse.

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En aquella ocasión, Torrex compartió algunas imágenes de cómo había encontrado su apartamento. Sin embargo, recientemente reveló nuevos detalles sobre este caso que continúa llamando la atención de los internautas.

Alexa Torrex sorprendió al revelar otros daños que encontró en su apartamento. (Foto Canal RCN).

¿Cuáles fueron los nuevos daños que Alexa Torrex enseñó de su apartamento?

Durante la tarde de este sábado 20 de mayo, un día después de que la final de La casa de los famosos Colombia llegara a su fin, Alexa Torrex compartió un nuevo video en el que se mostró desde el interior de su apartamento para mostrar los arreglos que había que tenido que hacer tras encontrarlo con daños ocasionados presuntamente por su expareja sentimental.

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Según comentó la exparticipante, tuvo que volver a pintar las paredes de la casa, además de arreglar uno de sus baños y varias puertas ya que dicha persona los habría roto con sus propias manos.