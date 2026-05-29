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Alejandro Estrada: ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026, así reaccionó

Luego de más de cuatro meses de convivencia, el actor Alejandro Estrada se convierte en el ganador de La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandro Estrada: ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026, así reaccionó
¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los acontecimientos que se presentaron por parte de las celebridades.

Por esta razón, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador del reality, ganándose no solo el cariño de sus seguidores quienes le demostraron todo su apoyo mediante las votaciones y eso le permitió apagar las luces de toda la casa y obtener un premio de 400 millones de pesos.

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Durante la última gala de este viernes 29 de mayo, los finalistas que fueron: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, generaron una gran variedad de reacciones por todos los acontecimientos que presentaron a lo largo de La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada: ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026, así reaccionó
¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Tras varios minutos de gran incertidumbre por parte de los cuatro finalistas, Alejandro Estrada se sorprendió al ver que se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues se sorprendió al ver el incondicional apoyo que ha recibido por parte del público al recibir un total del 63.87% de votos.

Por su parte, Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se llenó de emotividad al ver que a pesar de todos los momentos que vivió en el reality en el que tuvo varios momentos de felicidad, polémicas y algunas diferencias, siempre demostró autenticidad, lo cual hizo que se ganara todo el cariño de sus seguidores.

¿Cuáles fueron las palabras de Alejandro Estrada tras convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada: ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026, así reaccionó
¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán leyeron el sobre del ganador, Alejandro Estrada quedó anonadado al ver que se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:

“Gracias Colombia, a todas las esposas del mundo, a todas las personas que se conectaron conmigo. Muchas gracias”, agregó Alejandro Estrada al compartir sus palabras tras ganar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026", dijo Alejandro Estrada tras ganar la tercera temporada.

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