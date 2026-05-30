Karen Sevillano se pronunció tras la coronación de Vanessa Pulgarín en el Miss Grand International All Star

Karen Sevillano reaccionó a la coronación de Vanessa Pulgarín en el Miss Grand International All Star, que se llevó a cabo este 30 de mayo en Tailandia.

Karen Sevilla sintió orgullo Vanessa Pulgarín. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Karen Sevillano sobre la coronación de Vanessa Pulgarín en el Miss Grand International All Star?

Como es costumbre, los seguidores de la caleña esperaron que comentara el certamen en tiempo real como lo hizo en las presentaciones pasadas.

Pues, el día más importante, Karen no apareció en sus plataformas digitales y los internautas se sorprendieron.

Sevillano subió un video explicando que precisamente ese día tenía un recorrido en el tour que realiza junto a su novio en Curazao y que no tuvo señal en ningún momento, por lo que se perdió la coronación de la colombiana.

Sin embargo, aseguró estar muy feliz por el resultado que ya venía anticipando, pues consideraba que Vanessa no tenía una rival que le diera la talla.

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¿Por qué los internautas trataron a Karen Sevillano de “salada”?

Los seguidores de la creadora de contenido no tardaron en reaccionar. Muchos expresaron que Pulgarín ganó justamente porque Karen no vio el certamen, alegando que ella “porta la sal” y que cuando observa los reinados las representantes del país no logran coronarse.

Karen respondió entre risas que ya su comunidad no la respeta y que el paseo lo tenía programado desde hace dos meses, por lo que era ineludible.

Su explicación fue recibida con humor, aunque también con mensajes de apoyo, pues los seguidores reconocieron que, pese a no estar conectada en el momento de la gala, siempre ha mostrado interés por los concursos de belleza y por las representantes colombianas.

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Vanessa Pulgarín fue coronada al ser la mejor entre 55 participantes de diferentes países, dejando en alto el nombre de Colombia y reafirmando la posición del país como uno de los referentes de belleza a nivel mundial.

Su desempeño en traje de baño, traje de gala y pruebas de expresión y pasarela la consolidó como la favorita del jurado y del público.

La reacción de Karen Sevillano, aunque tardía, se sumó al orgullo nacional que generó la coronación.