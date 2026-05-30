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Laura Barjum reaccionó a la coronación de Vanessa Pulgarín en el Miss Grand International All Stars

Laura Barjum celebró la coronación de Vanessa Pulgarín en el Miss Grand International All Stars y compartió su alegría.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Laura Barjum mostró su emoción por la coronación de Vanessa Pulgarín.
Laura Barjum mostró su emoción por la coronación de Vanessa Pulgarín. (Fotos: Canal RCN)

La exreina y actriz Laura Barjum no pudo ocultar la emoción al ver a su amiga Vanessa Pulgarín coronarse como reina en el Miss Grand International All Stars, en Tailandia.

Vanessa Pulgarín ganó el Miss Grand International All Stars, en Tailandia.
Vanessa Pulgarín ganó el Miss Grand International All Stars, en Tailandia. (Foto: Canal RCN)

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¿De qué se trata el Miss Grand International All Stars?

Una edición especial que reunió a exparticipantes de concursos de alto nivel alrededor del mundo.

Vanessa fue escogida como la más bella entre 55 participantes de 38 países. El evento se desarrolló con prueba en traje de baño, traje de gala y pruebas de expresión y pasarela.

Vanessa fue la de mejor puntaje y se convirtió en la primera reina de este certamen. Para la gran final, la colombiana deslumbró con un elegante vestido dorado y anaranjado transparente, adornado con lentejuelas.

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¿Cómo reaccionó Laura Barjum a la coronación de Vanessa Pulgarín en Miss Grand International All Stars?

Laura subió a sus redes sociales un video en el que se le puede ver bastante emocionada, gritando y saltando, mientras felicita a Vanessa por el trabajo realizado en el certamen y por haber dejado el nombre de Colombia en lo más alto de la belleza una vez más.

La publicación rápidamente se viralizó, generando comentarios de orgullo entre los seguidores de ambas, quienes destacaron la unión y el apoyo entre las dos exreinas.

La victoria de Vanessa Pulgarín en el Miss Grand International All Stars fue interpretada como un nuevo logro para la representación de la belleza colombiana en escenarios internacionales.

Con su desempeño impecable en cada prueba, la antioqueña demostró que la disciplina y la preparación son claves para destacar en certámenes de esta magnitud.

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Su triunfo no solo la posiciona como referente de elegancia y talento, sino que también refuerza la imagen de Colombia como potencia en concursos de belleza.

Además, la coronación de Vanessa marca un precedente en este nuevo formato de certamen, al ser la primera reina en la historia del Miss Grand International All Stars.

Su triunfo abre la puerta para que futuras ediciones sigan reconociendo el talento de exparticipantes que, como ella, mantienen viva la pasión por los concursos de belleza.

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