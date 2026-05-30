Manuela Gómez se pronunció tras el llamado de atención que recibió en plena final

Manuela Gómez rompió el silencio sobre el llamado de atención que recibió por parte de Carla Giraldo y Marcelo Cezán durante la final de La casa de los famosos Colombia, luego de entregar un papel con información escrita a Alejandro Estrada un día antes de la gala definitiva. La empresaria se pronunció sobre la situación que generó revuelo entre los seguidores del reality y aclaró lo ocurrido tras el mensaje que le hizo llegar al finalista.

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¿Qué decía el papel que Manuela Gómez le entregó a Alejandro Estrada?

La polémica surgió luego de que los presentadores recordaran durante la gala final que Alejandro Estrada y Manuela Gómez protagonizaron una situación que iba en contra de las normas establecidas por la producción. El episodio ocurrió durante un desayuno realizado un día antes de la gran final, cuando la creadora de contenido le hizo llegar un mensaje escrito al actor.

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Frente a la audiencia del programa, Manuela decidió explicar el motivo detrás de su acción y reveló el contenido exacto de la nota. Según contó, su intención era pedirle a Alejandro que, en caso de quedarse con el primer lugar, no dividiera el dinero del premio con otros participantes.

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“El papelito decía que por favor no repartiera el premio. Que si obviamente era el ganador no reparta el premio”, explicó.

Manuela Gómez infringió una norma junto a Alejandro Estrada y fue advertida. (Foto Canal RCN).

¿Qué dijo Manuela Gómez en sus redes tras aclarar la situación en televisión nacional?

Luego del inesperado episodio, Manuela Gómez reapareció en sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido. La creadora de contenido aprovechó un momento mientras esperaba su vuelo para contar que la situación la tomó por sorpresa, pues aseguró que desconocía por completo que sería confrontada de esa manera durante la transmisión.

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Como parte de su explicación, Manuela Gómez insistió en que su intención nunca fue perjudicar a Alejandro Estrada dentro de la competencia y aseguró que su mayor preocupación era que la situación terminara afectando el esfuerzo que él realizó para llegar hasta la final de La casa de los famosos Colombia.