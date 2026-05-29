El nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Además, una de las personas que más acaparó la atención mediática al compartir su reacción fue Nataly Umaña, quien compartió recientemente a través de sus redes sociales un video en el que compartió su postura al ver que Alejandro ganó el reality.

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¿Cómo reaccionó Nataly Umaña al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia 2026?

Recordemos que, en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, cuando Nataly Umaña participó en esta temporada, generó una ola de comentarios al ver que terminó públicamente su relación con Alejandro Estrada.

Así también, la expareja en el pasado se convirtió en una de las más reconocidas en el mundo del entretenimiento colombiano, no solo por ser dos reconocidos actores, sino por todos los sucesos que vivieron durante su relación.

Así reaccionó Nataly Umaña tras el triunfo de Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

De este modo, Nataly Umaña se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras compartir en directo su reacción tras el triunfo de Alejandro Estrada en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

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Por ello, Nataly compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 797 mil seguidores, un video en el que compartió sus palabras al ver que Alejandro ganó La casa de los famosos Colombia, pues, expresó su felicidad al ver que su expareja ganó:

“Felicidades, ganó Alejandro, se lo merece”, expresó Nataly Umaña.

Sin duda, a los internautas les tomó por sorpresa ver que Nataly Umaña reaccionó al ver que Alejandro Estrada ganó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en ganador de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia tras la decisión que tomó el público en las votaciones al obtener el puntaje más alto en las votaciones con un total del 63.87%.

Cuando los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo leyeron el sobre de La casa de los famosos Colombia, sorprendieron al obtener el puntaje que obtuvieron los finalistas en las votaciones y los resultados quedaron de la siguiente manera al ver que Alejandro Estrada ganó la competencia: