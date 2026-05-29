Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos: estos fueron todos los premios que obtuvo

El reconocido actor Alejandro Estrada se coronó como el gran ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos y, además del reconocimiento obtenido tras la final del reality, se llevó una serie de premios que despertaron el interés de los seguidores del programa. Estos fueron todos los beneficios y recompensas que recibió tras quedarse con el primer lugar de la competencia.

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¿Cuál fue el premio que se llevó Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos?

Luego de una emocionante jornada llena de emotividad y sentimientos encontrados, en la que Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer a Alejandro Estrada como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con un porcentaje del 63.87 %, los presentadores anunciaron los premios que obtuvo el reconocido actor.

¿Cuánto ganó Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Además de quedarse con el título y una maleta con 400 millones de pesos colombianos, Estrada recibió el honor de ser el último participante en abandonar la casa de El Jefe y apagar sus luces, una tradición simbólica que se realiza al final de cada temporada.

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Con este triunfo, el actor se unió a Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, y Andrés Altafulla, ganador de la segunda edición del afamado reality que volverá a los hogares colombianos en 2027 con una cuarta temporada.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al ser el ganador de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que más allá de ganar todos estos premios, lo que más le importaba a Alejandro Estrada era ganarse el corazón de los colombianos, algo que sin duda alguna logró con éxito, y claramente esto hizo parte de su discurso como ganador.

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El reconocido actor no dudó en agradecer a su fandom por estar presentes durante toda esta emocionante etapa que llegó a su fin, pues sin ellos no hubiese podido alcanzar la victoria, así mismo, agradeció a su equipo de trabajo, y a su gran amiga Alexa Torrex por acompañarlo en esta aventura, y sobre todo en este último tramo como su jefe de campaña.