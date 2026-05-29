Desde hace varios meses, los televidentes generaron una gran variedad de opiniones en las plataformas digitales por todos los sucesos que se presentaron por parte de las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por esta razón, los finalistas que fueron: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, generaron una gran variedad de sucesos a lo largo del reality, lo cual hizo que se ganaran el apoyo de sus seguidores.

Desde luego, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ganándose no solo el cariño de sus seguidores, sino que también, por todos los sucesos que vivió a lo largo de la competencia.

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¿Cómo quedaron los porcentajes en las votaciones para elegir al ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

Uno de los momentos más esperados por parte de los internautas, fue cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán leyeron los porcentajes y el nombre del ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 fue Alejandro Estrada al obtener el mayor porcentaje de los votos.

¿Cuál fue el total del porcentaje de las votaciones para elegir al ganador de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, los porcentajes quedaron de la siguiente manera tras la decisión que tomó el público mediante las votaciones para elegir al ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, pues quedó de la siguiente manera:

Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 con un total de votos del 63.87%

Juanda Caribe en segundo lugar con un porcentaje del 28.11%

Valentino Lázaro en tercer lugar con el porcentaje del 4.29%

ebi Bernal quedó en cuarto lugar con el porcentaje del 3.72%

¿Cómo reaccionaron los finalistas al ver que Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

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Tras la decisión que tomó el público mediante las votaciones al elegir a Alejandro Estrada como ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, quien reaccionó con emotividad no solo por obtener un premio de 400 millones y apagar las luces de la competencia, sus compañeros generaron todo tipo de reacciones.

Estas fueron las reacciones de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 al ver que Alejandro Estrada ganó. | Foto: Canal RCN

Desde luego, Juanda Caribe, quedó sorprendido al ver que quedó en segundo lugar, agradeciéndoles a sus seguidores por todo su apoyo. Así también, los otros finalistas y exparticipantes se sorprendieron al ver que Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, quien agradeció por el incondicional apoyo en las votaciones.