En los últimos meses, los televidentes generaron múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se presentaron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026, al obtener un alto puntaje en las votaciones, pues, obtuvo un total del 63.87% en las votaciones.

Sin duda, una de las personas con las que Alejandro Estrada compartió enriquecedores momentos a lo largo del programa fue con Alexa Torrex, con quien no solo tuvo la oportunidad de compartir valiosos momentos, sino que también, fue su jefa de campaña.

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¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia 2026?

Es clave mencionar que Alexa Torrex fue una de las celebridades que más comentarios generó a través de las distintas plataformas digitales, no solo por todo lo que vivió durante la competencia, sino que también, por demostrar su gran amistad con Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en ganador de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Alexa demostró a lo largo de la competencia que una de las personas con las que más interacciones tuvo en La casa de los famosos Colombia fue con Alejandro Estrada, pues no solo fue su jefa de campaña, sino que también, vivieron enriquecedores momentos en la competencia.

Con base en esto, Alexa compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores su reacción al ver que Alejandro Estrada ganó el reality, pues expresó las siguientes palabras:

“Gente, ¿cómo están? Esto se terminó y ganó Alejandro Estrada, nuestro zorro, no puedo de la felicidad, viva Cúcuta, la rompimos en las votaciones”, expresó Alexa Torrex,

Esto dijo Alexa Torrex al ver que Alejandro Estrada ganó. | Foto: Canal RCN

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

Es clave mencionar que Alejandro Estrada se convirtió en el tercer ganador de La casa de los famosos Colombia al obtener un total de votos del 63.87% en las votaciones.

Así también, el triunfo de Alejandro ha generado todo tipo de interacciones a través de las distintas plataformas digitales al ver que se ganó el cariño del público al ganar la competencia.