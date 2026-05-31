La Segura preocupó al revelar delicado problema de salud que enfrenta su hijo Lucca

La Segura preocupó a sus seguidores luego de compartir detalles sobre un difícil momento familiar relacionado con la salud de su hijo.

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La influenciadora reveló que tuvo que modificar algunos de sus planes debido al estado en el que se encontraba el pequeño, situación que la llevó a permanecer en casa para estar pendiente de su recuperación.

La noticia generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su familia.

La Segura compartió angustiante situación con su hijo Lucca y preocupó a sus seguidores (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó al hijo de La Segura?

A través de sus redes sociales, La Segura contó que tenía previsto viajar a Cali para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, explicó que decidió no realizar el viaje debido al estado de salud de su hijo.

La creadora de contenido confesó que el pequeño presentó una fuerte virosis que estuvo acompañada de síntomas como fiebre y diarrea, razón por la que prefirió quedarse en casa y enfocarse completamente en su cuidado.

Según relató, el malestar del niño fue suficiente para hacerla replantear sus planes, ya que no se sentía tranquila realizando un viaje mientras él atravesaba ese quebranto de salud.

Como madre, decidió priorizar el bienestar de su hijo y permanecer a su lado durante esos días para estar atenta a cualquier necesidad que pudiera surgir.

La situación llamó la atención de muchos de sus seguidores, quienes conocen de cerca cómo la influenciadora suele compartir momentos importantes de su vida familiar y de su experiencia en la maternidad.

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¿Cómo sigue Lucca, el hijo de La Segura?

Por ahora, La Segura no ha entregado una actualización detallada sobre la evolución médica de Lucca ni ha compartido nuevos detalles sobre el proceso de recuperación del menor.

No obstante, en el video que publicó dando la noticia, aparece el pequeño junto a sus padres mientras disfrutan de un momento familiar en el patio de su casa.

En las imágenes se observa a Lucca compartiendo y jugando junto a ellos, una escena que fue interpretada por muchos seguidores como una señal positiva.

Sin embargo, la creadora de contenido no especificó si el video fue grabado recientemente o si corresponde a días anteriores.

Por esa razón, muchos usuarios continúan atentos a sus redes sociales y esperan que próximamente entregue más información sobre el estado de salud del niño y cómo avanza su recuperación tras el episodio de virosis que preocupó a toda la familia.