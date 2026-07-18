La FIFA confirmó los uniformes que utilizarán la Selección de España y Argentina en la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 se aproxima y los hinchas del fútbol han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales acerca de quién ganará la final entre la Selección de España y Argentina.

Por ello, los internautas se han encontrado bajo la expectativa acerca de cuál uniforme utilizarán ambos equipos y la FIFA ya confirmó cuál utilizarán durante la final.

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¿Cuáles uniformes utilizará la Selección de España y Argentina en la final del Mundial 2026?

El conteo regresivo del Mundial 2026 ya inició y la FIFA confirmó el uniforme que utilizarán ambos equipos durante la final, pues serán los siguientes:

¿Cuándo será la final del Mundial 2026? | Fotos: Freepik

La Selección de Argentina utilizará camisa de tono celeste, pantaloneta y medias blancas.

La Selección de España llevará puesto su uniforme tradicional, pues, llevará su clásica camiseta roja, pantaloneta azul y medias de tonalidad azul oscura.

Con base en esto, los internautas se han sorprendido al ver que ambas selecciones tendrán la oportunidad de lucir sus tradicionales uniformes, en especial, por ser dos de los equipos que más expectativas ha generado al puntear el ranking FIFA.

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¿Dónde ver en directo la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio y en la ceremonia de clausura varios artistas tendrán la oportunidad de interpretar sus canciones en directo.

Estos serán los uniformes de la final, según la FIFA. | AFP: Emilee Chinn

El partido será transmitido en directo a través de la pantalla del Canal RCN y, también, se podrá ver a través de la aplicación digital, la cual funciona para los dispositivos de Android y de Apple.

El horario en el que se transmitirá el partido será en el horario de las 2:00 p.m., en el que los hinchas del fútbol conocerán cuál selección se ganará la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, los hinchas se han llenado de gran expectativa al ver que una fotografía ha circulado en redes sociales de Lamine Yamal cuando era pequeño, mientras estaba en los brazos de Lionel Messi, la cual ha generado una gran variedad de interacciones por su reencuentro en el Mundial 2026.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN el próximo domingo 19 de julio!