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La final del Mundial 2026 hará historia: estos son los artistas del show de medio tiempo

Por primera vez en la historia del Mundial, habrá un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Trofeo de la Copa Mundial.
Estos son los artistas confirmados para la final del Mundial 2026. Foto | Alfredo ESTRELLA.

La final del Mundial de 2026 que se disputará entre España y Argentina, además de definir al campeón de esta edición del torneo, también marcará un antes y un después en historia del campeonato, pues por primera vez este compromiso contará con un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl.

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¿Qué artistas se presentarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El encuentro entre las dos selecciones que lograron su pase directo a la final, se llevará a cabo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), lugar al que llegarán miles de personas para presenciar este evento que también será visto por millones de personas en todo el mundo.

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Respecto a los nombres de los artistas que se presentarán este domingo, lo que la FIFA confirmo es que el espectáculo tendrá la participación de artistas internacionales como lo son Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy y el director de orquesta Gustavo Dudamel.

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Así mismo, se sabe que Chris Martin, vocalista de Coldplay fue el encargado de curar el show y trabajar junto a la organización para hacer realidad un show que sea inolvidable.

Shakira en los ensayos de la final del mundial 2026
Shakira ensaya para la final del Mundial 2026/AFP: Carl De Souza

¿Cuánto durará el espectáculo el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Por otro lado, la FIFA también informó que, el descanso será más largo para dar espacio al show musical que se extenderá por 17 minutos, para un total de 30 minutos de entretenimiento.

Además del ya mencionado medio tiempo que será histórico y marcará un hito, también habrá una ceremonia de clausura que se llevará a cabo minutos antes del partido y contará con la presencia de figuras del entretenimiento como Post Malone, Tom Cruise y Robbie Williams.

Cabe señalar que, el compromiso entre España y Argentina comenzará el domingo 19 de julio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá seguirse a través de la transmisión en vivo del Canal RCN, así como en la APP del Canal RCN.

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Justin Bieber será uno de los artistas que se presentará en la final del Mundial 2026. Foto AFP/LISA O'CONNOR

Por ahora, las miradas de millones de aficionados continúan puestas en este partido que promete emocionar a la hinchada y los amantes de este deporte.

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