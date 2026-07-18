Messi rompió el silencio sobre el video viral con Lamine Yamal cuando era bebé: esto dijo

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 en donde España y Argentina se disputarán el título en esta edición, recientemente, Lionel Messi rompió el silencio y se refirió al video que, días atrás, empezó a circular en redes sociales, en donde él aparece junto al también jugador Lamine Yamal.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la foto de él y Lamine Yamal años atrás?

Las declaraciones del 10 de la selección albiceleste, se dieron en medio de una rueda de prensa en donde además de ser abordado respecto al compromiso que se avecina, también fue la oportunidad perfecta para hablar de la foto viral que le ha dado la vuelta al mundo.

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"Es una locura porque bueno es la vida, yo hice una foto cuando él era bebé y que estemos los dos enfrentando la copa del mundo la verdad es una locura", fueron las palabras del futbolista.

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Así mismo, el delantero argentino, destacó la carrera de su colega a su temprana edad, pues desde su posición es sin duda uno de los mejores del mundo en este momento, por lo que no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje.

Messi habló de la final del Mundial. (AFP/ Josep Lago)

"Le deseo suerte porque igual viene del Barcelona también y bueno intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión aunque es difícil", insistió el jugador.

Y además de resaltar el juego del joven, Messi también fue honesto frente al rival que enfrentarán en la final, pues no solo tienen Yamal como una gran ventaja, sino también a todos los jugadores que hacen parte del equipo.

¿Cuándo fue la foto viral que Messi se tomó con Lamine Yamal cuando era un bebé?

Frente al video, cabe señalar que, corresponde al año 2007 para una campaña de la UNICEF de un calendario solidario. Allí, se puede observar a Lionel sosteniendo en sus brazos a Lamine que en este momento era un bebé de brazos.

Las imágenes de Messi con Lamine Yamal bebé. (AFP/ Molly Darlington )

Por su puesto, lo dicho por Messi públicamente ante los medios, ha capturado la atención de los internautas y aficionados, quienes esperan ansiosos poder ser testigos de este encuentro en el que, por un lado, España llegará a una final después de 16 años de no estar y con el objetivo claro de triunfo, y, por el otro Argentina, actual campeón del mundo que espera poder quedar con el título una vez más.