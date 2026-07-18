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Dibu Martínez se sinceró sobre Argentina antes de la gran final del Mundial 2026, ¿ganarán?

El Dibu Martínez se refirió a lo que anhela que pase con Argentina en la final del Mundial 2026, también sobre su protagonismo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Dibu Martínez
Dibu Martínez se sinceró sobre Argentina antes de la gran final del Mundial 2026 | Foto Juan Mabromata / AFP.

La final del Mundial 2026 está a punto de darse. La selección de Argentina se enfrentará contra España, un duelo en el que los albicelestes esperan repetir el título de campeones y La Roja quiere llevarse su segunda Copa del Mundo.

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Una de las figuras más representativas de Argentina es Emiliano Martínez, conocido como Dibu, pues es el arquero de este equipo. Precisamente, una final significa para el jugador uno de los eventos más importantes en su carrera deportiva, sin dejar de lado la responsabilidad que esto conlleva al ser él el que debe proteger el arco.

En ese sentido, recientemente, Dibu reaccionó y dio a conocer su punto de vista, dado el caso en el que Argentina pierda y no se lleve el título del campeón del Mundial 2026.

Dibu Martínez
Dibu Martínez, a veces, es polémico | Foto Luis Robayo / AFP.

¿Qué dijo Dibu Martínez previo a la final del Mundial 2026?

A través de una conferencia de prensa, compartida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Martínez dio a conocer su postura previo a la gran final. En sus palabras, tiene claro que él no busca ser el mejor, sino que desea que el equipo destaque.

De acuerdo con Dibu, no le importa no tener en sus manos un trofeo que lo catalogue como el mejor jugador, tampoco le interesa salir en la portada de los diarios; lo que él anhela es que haya confianza colectiva.

"A mí me importa que mis compañeros confíen en mí, que el entrenador confíe en mí", aseguró.

Dibu Martínez
Dibu Martínez es el Mundial 2026 | Foto Juan Mabromata / AFP.

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¿Qué le dijo Lionel Scaloni a Dibu Martínez para estar en el Mundial 2026?

En la misma corriente de ideas, el arquero comentó que el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, le mandó un mensaje y fue el de que, independientemente de cómo él estuviera, lo quería jugando en su selección para la Copa Mundo 2026.

"Para mí eso tiene mucho más mérito que ir a atajar diez penales... Si no llega mi momento y ganamos la final, tiene el mismo tamaño, el mismo color, y la llevamos igual a Argentina. Al final, yo quiero que mis compañeros sean las figuras, y el arquero siempre es el único que no celebra los goles, el único que se queda solo, y querer el rol de protagonismo, la verdad, es algo que nunca quise", puntualizó.

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Argentina jugará contra España en el Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m.

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