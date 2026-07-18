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Alexa Torrex estalló contra Jhorman Toloza y le envió contundente mensaje: ¿qué le dijo?

Alexa Torrex causó revuelo en redes sociales luego de que decidiera responder a un comentario en el que Jhorman se refirió a ella.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex le respondió a Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente acaparó la atención en redes sociales luego de que decidiera pronunciarse y enviar un contundente mensaje que estaría dirigido a Jhorman Toloza.

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¿Qué le respondió Alexa Torrex a su exnovio Jhorman Toloza?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influencer ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, rompió el silencio para lanzar lo que fue interpretado como una indirecta para su exprometido, quien, anteriormente también se refirió a ella de manera negativa.

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Todo se dio luego de que un usuario lo elogiara diciendo que ahora se veía mucho más radiante, a lo cual el joven respondió lo siguiente: “la mala mano”.

Por su parte, la cucuteña, fiel a su estilo, no dudó en responder sin pelos en la lengua para dejar claro que, en este momento de su vida, sus prioridades están puestas en otras cosas, puntualmente en ella.

"Ahora bien como diría mi amigo Valentino, ustedes creen que yo así en esta condición de salud, voy a andar pendiente de otras cosas que no sea de mi misma, si somos conscientes que me estoy jodiendo", fueron las palabras de la creadora de contenido.

Jhorman Toloza ilusionó a sus seguidores con inesperada confesión sobre su vida amorosa
Jhorman Toloza lanzó comentario sobre Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

¿Qué le respondió Alexa Torrex a Jhorman Toloza?

Durante sus declaraciones, la exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, confesó que hace tres años pasó por una situación similar en la que se descuidó, situación que incluso la llevó a soltar el trabajo para no desgastarse y evitar que su estado de salud empeorara.

Así mismo, insistió en que, en medio de lo que está atravesando, no está interesada en poner su atención en chismes o situaciones que tengan que ver con la vida de los demás, "en estos momentos cumplo con mis cositas pero no ando pendiente de chismes ni de la vida de nadie ni tirándole a nadie".

Alexa Torrex reaccionó tras las acusaciones de Jhorman Toloza
Alexa Torrex se pronunció tras las acusaciones de Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

Tanto Alexa como Jhorman, han dejado claro en múltiples ocasiones que están enfocados en sus proyectos, además de coincidir en que ninguno de los dos está interesado en que su antigua relación tenga algún tipo de oportunidad.

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