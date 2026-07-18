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¿Quién ganará el Mundial 2026 entre España y Argentina? Esto dijo hombre que acertó varios resultados

Hombre que acertó en varios resultados del Mundial 2026, reveló quién se llevará la Copa del Mundo entre España y Argentina.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién ganará el Mundial 2026 entre España y Argentina? Esto dijo hombre que acertó varios resultados
Este sería el ganador del Mundial 2026, según lo dijo Darío Castillo. | Foto: Freepik

Se acerca la final del Mundial 2026 en el que la Selección de España y Argentina lucharán por obtener el triunfo y poder tener la copa el próximo domingo 19 de julio.

Así también, un hombre llamado Darío Castillo se ha hecho viral en las distintas plataformas digitales por los pronósticos que ha compartido en redes sociales acerca de los pronósticos que ha compartido durante el Mundial y, de igual modo, sorprendió al revelar quién ganaría entre España y Argentina.

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¿Quién ganará el Mundial 2026, según la predicción de Darío Castillo?

El nombre de Darío Castillo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por las distintas predicciones que ha hecho frente a los resultados en el que quedarían varios partidos y, muchos de sus resultados, han acertado.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026? | AFP: Molly Darlington y Juan Mabromata

Por ello, Darío reveló en las últimas horas, un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, una sorprendente predicción acerca de cuál equipo ganará el Mundial 2026 entre España y Argentina y dijo lo siguiente:

“Final entre España y Argentina para saber quién levantará la copa. Las cartas me dicen que el historial entre ambas selecciones es notorio, así que, consultando por sus estrellas, el jugador que más probabilidad tiene de levantar la copa es Lionel Messi a diferencia de Lamine Yamal y puede que uno de estos astros salga del partido”, agregó.

En el video, el hombre reveló que Lionel Messi tendrá la oportunidad de levantar su segunda Copa del Mundo, según la predicción que hizo el hombre con una lectura de cartas, siendo Argentina como aparente ganador del Mundial 2026.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 y a qué hora será?

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio y será transmitido en directo a través de la pantalla del Canal RCN.

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¿Cuál equipo se llevará la Copa del Mundo 2026, según el hombre? | AFP: Al Bello

La hora en la que se transmitirá la final será a partir de las 2:00 p.m., en el que los hinchas del fútbol tendrán la oportunidad de saber cuál será el equipo que levantará la Copa del Mundo entre la Selección de España y Argentina.

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