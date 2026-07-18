El pasado sábado 17 de julio, ocurrió un fuerte sismo en México en otros países como Guatemala y El Salvador, en el que los internautas compartieron fotografías en redes, pues, fue de una fuerte magnitud, principalmente en Chiapas, México de una magnitud de 7.3.

En medio de esta noticia, el Servicio Geológico Colombiano reportó una nueva réplica en México en la mañana de este sábado 18 de julio.

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¿En dónde y de cuál magnitud tembló en México este sábado 18 de julio?

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha compartido todo tipo de videos y fotografías en las redes sociales acerca del fuerte sismo que sacudió a México el pasado viernes.

Ocurrió un nuevo sismo en México este 18 de julio. | Foto: Freepik

Por ello, el Servicio Geológico Colombiano compartió en horas de la mañana de este sábado 18 de julio un nuevo reporte acerca de un reciente sismo que ocurrió en México, pues, informaron lo siguiente a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X:

“Evento Sísmico Internacional, tembló en Puerto Madero, México a las 4:59 a.m., de una magnitud de 5.2”, agregó el Servicio Geológico Colombiano en una reciente publicación.

Con base en esto, varios usuarios revelaron mediante las distintas redes sociales que ha temblado ocasionalmente en el mismo punto y se han mantenido informados en caso de otras eventualidades sísmicas, por el fuerte sismo que ocurrió el pasado 18 de julio.

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¿Qué videos circularon en redes acerca del fuerte sismo que ocurrió en México el pasado viernes?

En la mañana del pasado 17 de julio, miles de usuarios reportaron a través de las distintas plataformas digitales, el susto que sintieron por el fuerte sismo que ocurrió en distintas zonas de México, principalmente en Chiapas.

En varios videos, los usuarios reportamariron la fuerte magnitud sísmica que ocurrió, pues, fueron varios segundos de gran incertidumbre por parte de las personas que presenciaron el hecho.

En otra de las publicaciones que más se han viralizado en redes sociales, se trata acerca de un video que registró la fuerte sacudida que ocurrió en este país, principalmente, en las calles, en el que se evidenció como se sacudían los automóviles, edificios y las calles.