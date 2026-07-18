Se aproxima la gran final del Mundial 2026 y los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cuál equipo tendrá la oportunidad de llevarse la Copa del Mundo el domingo 19 de julio.

En medio de las expectativas que se tienen en cuenta con respecto a la final, el Director Técnico de Argentina, Lionel Scaloni se volvió a pronunciar frente a las expectativas que siente por enfrentarse con la Selección de España, desatando todo tipo de opiniones en las redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió el DT de Argentina por la próxima final con España?

El nombre de Lionel Scaloni se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por ser el Director Técnico de Argentina y por todos los sucesos que ha llevado a cabo junto al equipo.

Esto dijo Scaloni frente a la final del Mundial 2026. | AFP: Juan Mabromata

Así también, se hizo viral una entrevista en la que compartió detalles acerca de las expectativas que tiene al enfrentar a la Selección de España en la final del Mundial 2026, pues, expresó las siguientes palabras:

“Nos preparamos de la misma manera en la que lo hacemos en todos los partidos, con muchas ganas que nos vaya bien para analizar al rival y ver qué se puede hacer. Queremos tener nuestra mejor versión para intentar ganar”, agregó Scaloni.

Posteriormente, Scaloni recordó la última Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial de Catar 2022 al ganarle en la tanda de penaltis a Francia y, con respecto a esto, anunció cómo se siente con respecto a la final entre España y Argentina:

“Pensamos que no es una final del Mundo porque después de puede desvirar la atención. Creo que el equipo ha tenido cosas positivas, en especial en los últimos tiempos, las cuales se pueden mejorar. También, nos enfrentaremos con un gran rival”, añadió Scaloni.

¿Cuál es el vínculo que hay entre el DT de Argentina y el DT de España?

Los hinchas del fútbol se han sorprendido al ver que hay una buena amistad entre Lionel Escaloni, DT de Argentina y el DT de España Luis de la Fuente, pues en una reciente entrevista, se evidenció que hay una buena amistad entre ambos.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026? | AFP: All Bello

Por ello, los internautas se encuentran bajo la expectativa, en especial, al ver cuál de los dos reconocidos futbolistas entre Lionel Messi y Lamine Yamal tendrá la oportunidad de alzar la Copa del Mundo, pues, se lo ganará el equipo que obtenga el triunfo.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN el próximo domingo 19 de julio!