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Duelo en la música, falleció reconocido vocalista tras complicaciones de salud: ¿quién fue?

Falleció reconocido cantante tras graves complicaciones de salud y su hija lo confirmó con dolorosas palabras en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música, falleció reconocido vocalista tras complicaciones de salud: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, los seguidores del cantante han recordado el importante legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la que tuvo la oportunidad en interpretar destacadas canciones de la agrupación uruguaya de ‘Los Iracundos’, cuya agrupación ha sido viral por su icónica canción: ‘Esa lluvia que cae’.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

Duelo en la música, falleció reconocido vocalista tras complicaciones de salud: ¿quién fue?
Así confirmó la hija de Marcelo Gianni Pivetta, el fallecimiento de su padre. | Foto: Freepik

El nombre de Marcelo Gianni Pivetta se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento en las últimas horas.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartida por parte de una publicación en su cuenta oficial de Instagram de su hija Luana en la que cuenta con más de siete mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Hoy un pedacito de mi corazón se fue con vos, papá. Me duele muchísimo tu partida, pero sé que siempre vas a estar conmigo, acompañándome en cada paso de mi vida. Gracias por demostrarme que todo en la vida es posible. Gracias por regalarme las sonrisas y los abrazos más cálidos y sinceros”, reveló la hija de Marcelo Gianni Pivetta en la descripción de la publicación.

Por el momento, se ha revelado que la causa por la que falleció el vocalista, sin embargo, fuentes internacionales han confirmado que enfrentó graves complicaciones de salud.

¿Cuál fue la otra fotografía que compartió la hija del cantante a días de su fallecimiento?

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Otra de las publicaciones que compartió Marcelo Gianni Pivetta, los internautas se han sorprendido con otro mensaje nostálgico que dejó su hija, quien, lo ha recordado por todo lo que vivieron a lo largo de sus vidas:

Duelo en la música, falleció reconocido vocalista tras complicaciones de salud: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Marcelo Gianni Pivetta. | Foto: Freepik

“Te amo papá. No paso nada de tiempo desde que te fuiste y ya te extraño con todo mi corazón. Me guardo para siempre cada beso, cada abrazo y cada momento compartido. Todo el amor que nos dimos va a vivir dentro mío para siempre. Gracias por tanto amor, por cuidarme y por haber sido el mejor papá que podía pedir. Te amo con toda mi alma. Hasta que volvamos a encontrarnos”, agregó la hija del cantante en la descripción de la publicación.

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