Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La impactante coincidencia que predice cuál sería el ganador del Mundial 2026

En redes sociales circula un video que generó impacto por la coincidencia en ciertos números que ha arrojado el Mundial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
¿Qué uniformes utilizarán España y Argentina en la final del Mundial 2026? Esto confirmó la FIFA
¿Qué uniformes utilizarán España y Argentina en la final del Mundial 2026? | AFP: Molly Darlington y Juan Mabromata

A escasas horas de vivir la gran final del Mundial 2026, la emoción sigue apoderándose de la hinchada, y no es para menos, pues una vez más verán en las canchas al equipo que tantas alegrías les ha dado a lo largo de esta edición del torneo.

Artículos relacionados

¿Cuál es la coincidencia que señala que Argentina podría ser el campeón Mundial?

Como una muestra de la gran ilusión que hay especialmente de parte de los argentinos por conquistar nuevamente el título, recientemente una internauta compartió un curioso video en donde dio a conocer las coincidencias que existen con los números que han rodeado a Argentina durante el Mundial y que podrían ser una especie de predicción del triunfo.

Artículos relacionados

En el grabación que cuenta con miles de likes y comentarios, la joven inició sumando los marcadores de los anteriores partidos de Argentina contra sus rivales. El resultado de esta operación arroja en primer lugar el número 19 y luego el 07, número que coincide con la fecha en la que se jugará el partido contra España.

Artículos relacionados

Posteriormente, la joven suma el número 19 más el 7, operación que da 26, número al que agrega un 20 al lado izquierdo para llegar al 2026, año en el que se disputará el determinante juego.

¿Por qué los números coinciden con el supuesto triunfo de Argentina en la final del Mundial?

De llegar a ser cierto el análisis numérico de la joven, la albiceleste lograría su cuarta copa en un Mundial, teniendo en cuenta que su primera copa la obtuvo en 1978 cuando vencieron a Países Bajos, la segunda en 1986 cuando derrotó a Alemania Occidental y en el 2022 al consagrarse campeona tras vencer a la selección de Francia.

Ahora, el equipo dirigido Lionel Scaloni, se prepara para vencer a España, quienes luego de 16 años de no llegar a la final, esperan dejarlo todo en la cancha para llevarse la copa a casa.

Cabe señalar que, el mencionado video solo responde a predicciones que han hecho los mismos hinchas, por lo que por ahora, queda esperar qué sucederá el próximo domingo cuando ambas selecciones se disputen la victoria.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Francia vs. Inglaterra dejó los mejores memes Copa Mundial

Los mejores memes que dejó el partido de Francia e Inglaterra: la Selección Colombia fue mencionada

Inglaterra logró quedarse con el tercer lugar del Mundial, al vencer a Francia y su enfrentamiento, generó divertidas reacciones.

Lionel Scaloni durante una rueda de prensa Lamine Yamal en el terreno de juego. Mundial de fútbol

Técnico de Argentina hizo sorpresivo comentario sobre Lamine Yamal: "hay que encerrarlo"

Lionel Scaloni nuevamente acaparó la atención tras declaraciones sobre Lamine Yamal previo al partido de Argentina contra España.

Vozinha busca equipo tras su participación en el Mundial. Mundial de fútbol

¿Estará en la final del Mundial? Así fue captado Vozinha, el arquero de Cabo Verde

Vozinha regresó a Norteamérica en medio de las vacaciones que se está tomando tras su participación en el Mundial 2026.

Lo más superlike

La cercanía entre Alejandra Salguero y un exparticipante de La casa de los famosos Influencers

Reacciones en redes por la cercanía de Alejandra Salguero y exparticipante de La casa de los famosos

Internautas están generando especulaciones sobre la cercanía de Alejandra Salguero y Juan David Zapata, amigo de Tebi Bernal.

Shakira será una de las artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial. Shakira

Shakira dejó ver parte de la coreografía que mostrará en la final del Mundial 2026

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica