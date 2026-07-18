La impactante coincidencia que predice cuál sería el ganador del Mundial 2026

A escasas horas de vivir la gran final del Mundial 2026, la emoción sigue apoderándose de la hinchada, y no es para menos, pues una vez más verán en las canchas al equipo que tantas alegrías les ha dado a lo largo de esta edición del torneo.

¿Cuál es la coincidencia que señala que Argentina podría ser el campeón Mundial?

Como una muestra de la gran ilusión que hay especialmente de parte de los argentinos por conquistar nuevamente el título, recientemente una internauta compartió un curioso video en donde dio a conocer las coincidencias que existen con los números que han rodeado a Argentina durante el Mundial y que podrían ser una especie de predicción del triunfo.

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En el grabación que cuenta con miles de likes y comentarios, la joven inició sumando los marcadores de los anteriores partidos de Argentina contra sus rivales. El resultado de esta operación arroja en primer lugar el número 19 y luego el 07, número que coincide con la fecha en la que se jugará el partido contra España.

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Posteriormente, la joven suma el número 19 más el 7, operación que da 26, número al que agrega un 20 al lado izquierdo para llegar al 2026, año en el que se disputará el determinante juego.

¿Por qué los números coinciden con el supuesto triunfo de Argentina en la final del Mundial?

De llegar a ser cierto el análisis numérico de la joven, la albiceleste lograría su cuarta copa en un Mundial, teniendo en cuenta que su primera copa la obtuvo en 1978 cuando vencieron a Países Bajos, la segunda en 1986 cuando derrotó a Alemania Occidental y en el 2022 al consagrarse campeona tras vencer a la selección de Francia.

Ahora, el equipo dirigido Lionel Scaloni, se prepara para vencer a España, quienes luego de 16 años de no llegar a la final, esperan dejarlo todo en la cancha para llevarse la copa a casa.

Cabe señalar que, el mencionado video solo responde a predicciones que han hecho los mismos hinchas, por lo que por ahora, queda esperar qué sucederá el próximo domingo cuando ambas selecciones se disputen la victoria.