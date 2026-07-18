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Andrea Valdiri confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda: así lo reveló

Andrea Valdiri se mostró afectada en redes sociales y habló de lo difícil que han sido los últimos días.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda. Foto | Canal RCN.

En medio de los rumores de ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, en las últimas horas la reconocida creadora de contenido rompió el silencio para confirmar que, tal y como se venía especulando en redes sociales, su relación con el joven llegó a su fin, noticia que ella misma confirmó y que, por supuesto, no pasó desapercibida entre los internautas.

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A través de su cuente de Instagram, en donde la influenciadora ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, sorprendió al aparecer en sus historias para abrir su corazón y contar con evidente tristeza que su historia de amor con Sepúlveda terminó, situación que, aunque difícil, está tratando de enfrentar con serenidad.

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"Yo siento que hay momentos que a todos nos cae como tsunami, es una vaina, la otra, la otra, yo le cuento esto es a mis seguidores machi, a la gente que me desea cosas bonitas, que están para mí que cualquier cosa les alegra, yo no le hablo al chismoso, porque a la final sino hablo está mal, si termino está mal, si ayudo por acá está mal", fueron las palabras de Valdiri.

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Posteriormente, la creadora de contenido, dio paso para decir que, debido a toda la ola de comentarios que se han generado por sus rumores de ruptura, ella prefiere salir a aclara para evitar precisamente que se caiga en el amarillismo y la desinformación.

"... Cuando uno termina un proceso, y eso te ha pasado a ti, un proceso de tristeza, un proceso en el que uno no quiere nada, en este proceso estoy yo, viviéndolo, poquito a poquito, porque la gente me ha preguntado que no estoy con ternerito, sí es verdad, no estoy con ternerito, estoy viviendo eso", afirmó la mujer barranquillera.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda habrían terminado por un curioso detalle: ¿cuál?
La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se dejaron de seguir. | Foto: Canal RCN

¿Por qué se terminó la relación de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

De acuerdo con las primeras declaraciones de Andrea, en este momento está viviendo un proceso que no ha sido nada fácil, además de expresar que en este punto de su vida se siente cansada y quiere tranquilidad, sin embargo, insistió en cómo el medio en el que se mueve siempre busca encontrar culpables.

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Andrea Valdiri se mostró afectada tras confirmar ruptura con Juan Daniel Sepúlveda. (Foto: Canal RCN)

Y aunque no reveló mayores de los motivos que los llevaron a separarse y tomar caminos diferentes, la influencer sí se sinceró al mencionar que han sido días complejos de atravesar.

"Por eso yo me quedo con todo lo lindo que viví y si da tristeza pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir camellando así el mundo se le caiga a uno", concluyó.

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