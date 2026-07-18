Técnico de Argentina hizo sorpresivo comentario sobre Lamine Yamal: "hay que encerrarlo"

Todo está listo para vivir una final memorable este domingo 19 de julio, un encuentro en el que la Selección Argentina y Española se disputarán el título de esta edición del torneo y que promete emocionar a millones de hinchas que esperan ansiosos ser testigos de este compromiso.

¿Qué dijo el director técnico de Argentina sobre Lamine Yamal?

En medio del nerviosismo y la ansiedad por saber quién será el merecedor de la Copa, recientemente Lionel Scaloni, se refirió a Lamine Yamal, una de las fichas más fuertes del equipo al que se enfrentarán este domingo, esto luego de que fuera interrogado por la prensa sobre este jugador puntual.

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"¿Qué va a hacer argentina con Lamine Yamal?", preguntó el periodista. Frente a esto, el argentino no solo fu sincero respecto al desempeño del joven futbolista, sino que también dividió con su respuesta.

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"Sería bueno encerrarlo en la habitación, qué vamos a hacer, juega muy bien, es un patrimonio del fútbol, este chico tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar y es un patrimonio como digo del futbol", fueron las palabras de Scaloni.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Lionel Scaloni sobre Lamine Yamal frente al partido contra España?

Así mismo, el entrenador no dudó en asegurar que será un jugador que les dará demasiadas alegrías a España, sin embargo, volvió a bromear al decir que esperar que este no sea así y, en cambio, la alegría sea para el pueblo argentino.

Lionel Messi habló del video viral con Lamine Yamal años atrás. Foto | Juan Mabromata - Franck Fife.

Finalmente, el director técnico hizo énfasis en que un futbolista como Yamal, es tan difícil de marcar como Lionel Messi, una de las figuras más importantes del fútbol Mundial y quien lleva el número 10 de la selección argentina.

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Como era de esperarse, las declaraciones de Scaloni respecto a este último y definitivo encuentro, desataron una ola de reacciones entre los hinchas, quienes emocionados, enviaron palabras de cariño.

"Nuestro Dt con respeto y humildad siempre", "La humildad de un grande", " Sería bueno encerrarlo en la habitación JAJAJA", "Este tipo es un enorme", "Jajajaja Dios qué capo es",son algunos de los comentarios que se pueden leer.