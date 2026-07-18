Los mejores memes que dejó el partido de Francia e Inglaterra: la Selección Colombia fue mencionada

En horas de la tarde de este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra se enfrentaron para disputar el tercer lugar de la Copa Mundial FIFA, en el país británico logró golear al equipo adversario.

Sin duda, esto generó miles de reacciones en redes, en donde se está hablando mucho de la actitud de los jugadores y de las reacciones de ellos mismo en la cancha de fútbol, pues esto hizo que los internautas sacaran muchos memes al respecto.

El marcador final fue de seis a cuatro, llevándose la victoria los ingleses, pues en el último tiempo, los franceses remontaron luego de que estaba cuatro a cero e incluso, en los siete minutos de reposición, ambos equipos marcaron goles.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Se conoce el video de lo que dijo Colo Barco para recibir el impacto de Jude Bellingham

La actitud de Kylian Mbappé captó la atención de los aficionados y por eso, se están generando muchas reacciones divertidas que dejó este penúltimo partido de la Copa Mundial FIFA.

¿Cuáles son los memes que circulan en redes tras el partido de Francia Vs Inglaterra en La Copa Mundial 2026?

A través de las diferentes plataformas digitales están circulando las reacciones y memes que dejó el partido de Inglaterra Vs Francia, en medio de su enfrentamiento para el tercer lugar de la Copa Mundial FIFA 2026.

Francia vs. Inglaterra dejó los mejores memes (AFP/ ROBERTO SCHMIDT )

En el caso de Kylian Mbappé, los comentarios sobre él fueron precisamente por la cara de su novia, Ester Expósito, quien fue “a ver cómo lo goleaban.

Así mismo, compararon a los franceses con la Selección Colombia, ya que Inglaterra llevaba una ventaja de cuatro goles a cero.

¿Cuáles fueron las reacciones por la actitud de ambos equipos?

Los memes no solo son porque el equipo de Kylian Mbappé perdió, sino porque se reía viendo cómo Inglaterra les estaba ganando.

Francia vs. Inglaterra dejó una lluvia de memes AFP/ ROBERTO SCHMIDT)

Así mismo, hay videos editados en donde mostraría gráficamente cómo se vio ese partido, haciendo el comentario de que parecía que los jugadores no quisieran estar ahí y que fueron obligaos a jugar.

Finalmente, entre tantos memes, uno generó bastante gracia debido a que los ingleses fueron comparados con un perro viral, quien hace mala cara y dicen que esos fueron ellos al ver que Francia estaba remontando.