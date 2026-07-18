Hombre que acertó predicciones de Argentina, predijo en qué minutos habría goles en la final

Queda un día para la final de La copa Mundial FIFA 2026 y sin duda, hay muchas expectativas sobre este día, pues será un partido completamente parejo, ya que tanto Argentina como España, destacan por tener jugadores muy completos.

De hecho, el mismo Lionel Messi mencionó que será un juego igualado y especial para una final de la copa, así mismo, reveló que conoce el juego de los españoles, porque e incluso, ha sido compañeros de ellos.

Por ahora, algunos sienten nostalgia de lo rápido que pasó este mes, pues la fiebre mundialista se tomó muchas emociones, e incluso, cuando no jugaban su país y ese es el ejemplo de Colombia, quienes se gozaron cuando la Selección no competía.

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Sin embargo, ya al final llegó y por ahora, hay predicciones y apuestas de qué podría ocurrir, si Argentina mantiene la copa en su país, o España la llevará para Europa.

¿Qué dice la astrología sobre los minutos en donde podría haber goles en el partido de la final del Mundial?

A través de las redes sociales, los astrólogos y videntes están haciendo sus respectivas predicciones sobre al final de la Copa Mundial FIFA 2026, pues muchos de ellos creen que Argentina podría estar ganando.

Hombre que acertó las predicciones de Argentina ya habría revelado cuándo llegarían los goles AFP/ Thomas COEX)

De hecho, uno de los astrólogos más reconocidos en Argentina, quien ha acertado en todas las predicciones sobre las vitorias de su país, reveló cuáles son los minutos tentativos para los goles o momento importantes del partido.

Según su análisis, los minutos claves serán: 16:13, 16:26, 16:32, 16:46, 16:56, 17:24, 17:33, 17:38, 17:49, 17:55, 18:06, 18:14, 18:22, 18:33.

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¿Qué dice el astrologo sobre quién podrá ganar la Copa Mundial FIFA 2026?

De acuerdo con el astrologo argentino, Juan Cruz, ha acertado las predicciones del juego de su país y por eso, volvió a hacer su análisis sobre la final de La Copa Mundial FIFA 2026.

Hombre que acertó las predicciones de Argentina lanzó nueva predicción sobre la final AFP/ MAURO PIMENTEL)

Él dice que no se trata de predecir con precisión quién ganará, como una adivinación, sino que él hace un análisis astrológico, también basándose en los anteriores partidos tanto de Argentina, como de España.

Por eso mismo, reveló que, según su análisis, los argentinos tienen una gran ventaja, por encima del país europeo.