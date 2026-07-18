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¿Cuántos goles hizo Kylian Mbappé en el Mundial 2026? Esta es la cifra que alcanzó el francés

Kylian Mbappé fue gran protagonista del Mundial de Fútbol con sus goles y actuaciones vistiendo los colores franceses.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Kylian Mbappé fue gran figura de Francia en el Mundial.
Kylian Mbappé completó un total de 10 goles en la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP - Charly Triballeau

Terminó la participación de Francia en la Copa Mundial de la FIFA. El equipo galo se despidió con derrota ante Inglaterra y quedará como el cuarto ubicado de esta edición del certamen orbital.

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Francia era catalogado como uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026, pero no pudo vencer en las semifinales a España y ahora cayó en el juego por el tercer lugar ante los ingleses.

Kylian Mbappé se consolida como el máximo goleador de los Mundiales.
Francia era gran candidata a ganar el título de la Copa del Mundo. Foto: AFP - Charly Triballeau

El cuadro galo venía con buen andar en el Mundial 2026, hasta que se cruzó con los españoles y terminó derrotado 2-0, quedándose sin posibilidades de jugar el último partido del evento deportivo.

¿Cuántos goles anotó Kylian Mbappé en el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026?

A pesar de que Francia no pudo jugar la final del Mundial, Kylian Mbappé le cumplió a su selección y terminó convertido como el máximo goleador. El atacante anotó, en total, 10 tantos en el Mundial 2026.

En el juego frente a los británicos, Mbappé convirtió doblete y de esta manera cerró su cuenta personal en 10 goles.


Este es el tercer Mundial que juega el delantero, sumando un total de 22 goles; en Rusia 2018 (donde salió campeón) anotó 4; en Qatar 2022 (fue subcampeón) marcó 8 y ahora registra 10.

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Con estos nuevos tantos, Kylian se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, aunque aún falta el juego de Argentina de este domingo, en el que Leo Messi buscará superarlo. ‘La Pulga’ completa 21 en su cuenta personal.

El argentino y el francés superan ampliamente al alemán Mirolav Klose con 16, y al brasileño Ronaldo Nazário con 15, quienes se ubican detrás de ellos en la tabla goleadora histórica.

¿Kylian Mbappé será el máximo goleador del Mundial 2026?

Mbappé podría terminar como el máximo anotador del Mundial 2026, todo dependerá de lo que pase este domingo entre Argentina y España.

Por ahora, ‘Kiki’ completa 10 contra 8 del crack argentino; además, Erling Haaland anotó 7, los mismos del inglés Jude Bellingham; más atrás quedan Harry Kane y Ousmane Dembélé con 6 cada uno.

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Kylian Mbappé se consolida como una de las grandes figuras del Mundial 2026. | AFP: Odd Andersen

Este ha sido el Mundial de los goleadores. Jugadores de distintas selecciones han mostrado todas sus cualidades anotadoras y han descrestado con tantos de todos los tipos. Asimismo, pasará a la historia como el último que vio jugar a figuras como Neymar, Cristiano Ronaldo, Leo Messi y James Rodríguez.

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España y Argentina definirán al campeón del mundo este domingo. La albiceleste buscará su cuarta estrella, mientras que los ibéricos van por su segunda. Argentina es el actual campeón mundial, y España no alza al trofeo desde 2010 cuando superó a Holanda (hoy Países Bajos) en la finalísima.

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