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Francia vs. Inglaterra: la IA lanzó un inesperado pronóstico para el tercer puesto del Mundial 2026

¿Tiempo extra o penales? La IA analizó las estadísticas y juego de Francia e Inglaterra en el Mundial 2026 y su pronóstico sorprende.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Francia vs. Inglaterra: pronóstico de la IA
La IA dio un curioso pronóstico del partido entre Francia e Inglaterra. (AFP: Rodrigo Oropeza)

Aunque todas las miradas están puestas en la gran final entre España y Argentina, el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 también promete emociones y más por las nóminas de jugadores de Francia e Inglaterra.

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¿Quién ganará el partido de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026? Esto dijo la IA

Tanto Francia como Inglaterra llegaron al Mundial 2026 con el objetivo de conquistar el título. Ambas selecciones figuraban entre las grandes favoritas para levantar el trofeo, pero terminaron quedándose a un paso de disputar la final.

Los franceses fueron eliminados por España en las semifinales, mientras que Inglaterra cayó frente a Argentina en un compromiso muy disputado. Ahora, ambas selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria que les permita quedarse con el tercer lugar.

En la antesala del compromiso, la inteligencia artificial de ChatGPT analizó el rendimiento de ambas selecciones durante la Copa del Mundo y entregó un pronóstico que ha llamado la atención por lo parejo que sería el encuentro.

Francia vs. Inglaterra en el Mundial 2026
¿Quién gana entre Francia vs. Inglaterra? (AFP: CHARLY TRIBALLEAU y AFP: RICHARD PELHAM)

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¿Cuánto quedará el partido entre Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 según la IA?

De acuerdo con el análisis realizado por la IA, Francia e Inglaterra protagonizarían un partido muy equilibrado, con pocas oportunidades de gol y un desarrollo marcado por el orden táctico de ambos equipos.

Según la herramienta Inglaterra llega con un bloque sólido, un juego colectivo bien estructurado y una defensa que ha mostrado consistencia durante buena parte del campeonato. Además, de su goleador Harry Kane y el talentoso Jude Bellingham, quienes luchan por la Bota de Oro.

Francia, por su parte, cuenta con futbolistas como Mbappé, Dembélé y Olise capaces de cambiar el rumbo del partido gracias a su talento individual y experiencia en este tipo de escenarios.

El pronóstico apunta a un empate 2-2 al término del tiempo reglamentario, por lo que el tercer puesto del Mundial 2026 tendría que definirse en el tiempo extra o, si la igualdad se mantiene, desde el punto penal.

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¿Cuánto dinero y qué premios se lleva el tercer puesto del Mundial 2026?

Más allá del prestigio de terminar en el podio y recibir la medalla de bronce, el partido entre Francia e Inglaterra también tiene un importante incentivo económico.

La selección que consiga la victoria y se quede con el tercer puesto del Mundial 2026 recibirá 29 millones de dólares en premios por parte de la FIFA.

Esta cifra hace parte de la bolsa económica destinada por el organismo para recompensar a las selecciones de acuerdo con su desempeño a lo largo del torneo.

Sin duda alguna el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra reúne todos los ingredientes para convertirse en una final anticipada de la Copa del Mundo 2026.

¡Francia quedó eliminada del Mundial 2026! Los mejores memes y reacciones tras su derrota con España
Francia e Inglaterra podrían llevarse 29 millones de dólares por el tercer puesto del Mundial. (AFP: Charly Traballeau)
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