Desde hace varios días, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas acerca de los rumores que han crecido en redes acerca de una posible ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda.

¿Cuál es la razón por la que se rumora que Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda habrían terminado?

Cabe destacar que una de las creadoras de contenido más destacadas de Colombia es Andrea Valdiri, quien no solo se ha destacado por su creación de contenido, sino también, por tener una de las relaciones más destacadas del país con Juan Daniel Sepúlveda.

Sin embargo, en los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por un curioso detalle que incrementa los rumores de una posible ruptura entre La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda.

La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se dejaron de seguir. | Foto: Canal RCN

El detalle que tomó por sorpresa a los internautas fue que Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se dejaron de seguir de sus redes sociales.

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Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado haber terminado su relación sentimental, los seguidores de ambos creadores de contenido se han sorprendido al ver que han dejado de compartir fotografías juntos y no han frecuentado a los mismos sitios, según lo evidenciado en sus redes sociales.

¿Cuál fue el curioso mensaje que dejó Andrea Valdiri acerca de una presunta ruptura con Juan Daniel Sepúlveda?

Otro de los detalles que más ha tomado por sorpresa a los internautas fue una reciente historia que compartió Andrea Valdiri en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores, en las que dejó un contundente mensaje en el que expresaron las siguientes palabras:

Este fue el reciente mensaje que dejó Andrea Valdiri en sus redes. | Foto: Canal RCN

“Las situaciones cambian, los caminos también, pero Dios nunca deja de guiar mis pasos, abriendo nuevas puertas mientras yo sigo enfocada en lo que él tiene para mí. Por eso, aún en medio de todo, la vida me sigue sonriendo bonito”, agregó Andrea Valdiri.

La última publicación que compartieron Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda fue el pasado 5 de abril, cuando la creadora de contenido le obsequió un carro al empresario.