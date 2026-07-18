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¡Tembló en Colombia este sábado 18 de julio! ¿En qué regiones y de qué magnitud?

Nuevo sismo sacudió al país en la madrugada de este sábado 18 de julio, según el Servicio Geológico Colombiano.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Tembló en Colombia este sábado 18 de julio! ¿En qué regiones y de qué magnitud?
¿En qué regiones de Colombia tembló este sábado 18 de julio? | Foto: Freepik

En la mañana de este 18 de julio, se registraron nuevos sismos en Colombia, en el que los internautas han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales acerca los recientes temblores que se presentaron en distintas partes del país.

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¿En qué zonas de Colombia tembló este 18 de julio?

En varios comunicados compartidos por parte del Servicio Geológico Colombiano se evidencia que tembló en varias partes del país en la madrugada de este sábado 18 de julio.

¡Tembló en Colombia este sábado 18 de julio! ¿En qué regiones y de qué magnitud?
En estas regiones de Colombia tembló este 18 de julio. | Foto: Freepik

La zona principal en la que tembló en el país fue a la madrugada a la 1:05 a.m., en Antioquia Colombia de una magnitud de 2.6, el cual no tuvo una gran profundidad.

El siguiente sismo que reportó el Servicio Geológico Colombiano fue en Los Santos, Santander a las 2:33 a.m. de 3.1. En esta región del país, ha temblado en reiteradas ocasiones en los últimos días.

El tercer sismo que ocurrió recientemente fue a las 2:54 a.m. en Buga Valle del Cauca el cual tuvo una profundidad de 3.2.

Con base en estos reportes compartido por parte del Servicio Geológico Colombiano se evidencia que varios internautas se han encontrado bajo las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caos de una eventualidad sísmica.

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Así también, los navegantes han tomado las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de una eventualidad sísmica, en especial, por el doblete sísmico ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

¿Cuál fue el reciente temblor que ocurrió en México el pasado 17 de julio?

El pasado viernes 17 de julio, se registraron varios sismos en distintas partes de Suramérica, en especial, en México, Guatemala y El Salvador.

¡Tembló en Colombia este sábado 18 de julio! ¿En qué regiones y de qué magnitud?
¿Cuál fue el reciente sismo que sacudió a México y otros países de Suramérica? | Foto: Freepik

Según lo anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos, el país en el que más sismos se registraron fue en México.

Una de las zonas en las que se presentó una gran magnitud frente al sismo fue en Chiapas, México, el cual tuvo una magnitud de 7.3.

Con base en esto, los internautas han generado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el sismo que sacudió a México, siendo grabado y fotografiado por varios usuarios a través de las redes sociales, especialmente, en la cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter.

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