Un nuevo fenómeno natural vuelve a estremecer al mundo en las últimas horas. Cuando aún no se superan las consecuencias del terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, un nuevo sismo de magnitud 7,3 sacudió la costa del Pacífico frente a México y Guatemala.

¿Cuál fue el video se grabó desde un edificio en construcción durante terremoto en México y Guatemala?

Un impactante video grabado desde la parte más alta de un edificio en construcción se ha viralizado en redes sociales tras el fuerte terremoto de magnitud 7,3 que sacudió el sur de México este viernes 17 de julio.

Las imágenes muestran el intenso movimiento de la estructura mientras trabajadores permanecían en la cima durante el sismo.

El registro evidencia cómo la construcción se balancea de un lado a otro debido al movimiento telúrico, ofreciendo una perspectiva poco común de la magnitud del terremoto.

Aunque el video ha generado preocupación entre los usuarios, hasta el momento no se ha informado que los trabajadores que aparecen en las imágenes hayan resultado heridos.

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¿Qué novedades hay tras el terremoto de 7,3 que sacudió a México y Guatemala?

El sismo, cuyo epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a la costa del estado de Chiapas, se registró a una profundidad de 15,2 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento también fue percibido con fuerza en Guatemala y El Salvador, donde se activaron protocolos de emergencia y se realizaron evacuaciones preventivas.

Tras el terremoto, las autoridades mexicanas activaron los protocolos de protección civil en los estados de Chiapas y Tabasco.

Aunque inicialmente se emitió una alerta por posible tsunami para algunos sectores de la costa del Pacífico, posteriormente las autoridades señalaron que solo se esperaban variaciones moderadas en el nivel del mar.

Sismo de 7,3 sacudió a México y Guatemala. (Foto Freepik)

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De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México, el evento principal ha sido seguido por decenas de réplicas, varias de ellas superiores a magnitud 5, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades y a la población.

Mientras continúan las labores de monitoreo y evaluación de posibles afectaciones, el video grabado desde la cima del edificio se ha convertido en uno de los registros más impactantes que dejó el terremoto, al mostrar la intensidad con la que se movió la estructura durante el fenómeno natural.