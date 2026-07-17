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Cintia Cossio reveló fuerte episodio en su vida tras su separación

La influenciadora Cintia Cossio abrió su corazón y contó lo difícil que fue para ella su separación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cintia cossio sobre su vida
Cintia Cossio se sinceró sobre fuerte episodio en su vida/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio se sinceró con sus fanáticos sobre un fuerte momento que atravesó en medio de la separación que tuvo de su esposo Jhoan López.

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¿Cintia Cossio se intentó hacer daño?

La creadora de contenido dio a conocer en entrevista en el podcast con Fer Arriella que en junio del 2024 pasó por uno de los episodios más difíciles de su vida.

cintia cossio habla de su separacion

"No sé qué me pasó, no supe controlar las situaciones por las que estaba pasando. Thiago se fue a vivir con el papá y a mí me dio durísimo", contó.

Señaló que, ella solía mostrarse como una mujer fuerte y no se permitía ver vulnerable, detallando que ese es un error que cometen muchas madres con sus hijos.

"Thiago creyó que la separación había sido por culpa mía (...) me tomé demasiadas p*stillas. A mí me dieron una noticia que no supe cómo procesar y tuve un bloqueo emocional y yo no canalizaba las cosas, las reprimía", agregó.

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¿Cómo terminó Cintia Cossio hospitalizada?

Señaló que comenzó a sentir un dolor de cabeza súper fuerte, el cual tuvo por tres días seguidos y ningún medicamento la mejoraba.

cintia cossio fue hospitalizada

El dolor se intensificó, por lo que tuvo que acudir al médico, pero tras no cuidarse correctamente, por poco y no cuenta la historia.

"Me pusieron un tranquilizante y me llamaron con el psiquiatra y me dijeron como que podía ser a causa del estrés emocional que tenía. Resulta que yo perdí la conciencia, estuve hospitalizada una semana o más. No recuerdo lo que había hecho en la clínica, yo me enloquecí", narró.

Detalló que en ese estado le pidió a su hermana y a su escolta que le llevaran unas p*stillas y tomó de más.

"Yo no sé cuántas me tomé porque no estaba muy consciente y cuando me desperté yo tenía oxígeno, resulta que yo me estaba yendo y desde ahí me prometí que no importara la situación yo no me iba a volver a hacer daño", concluyó.

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La paisa indicó que, a partir de eso la relación su hijo, su pareja y su familia es totalmente diferente, pues ella logró abrirse completamente con ellos.

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