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Mhoni hace sorprendente predicción sobre Jude Bellingham tras el Mundial 2026

Mhoni causó reacciones al predecir detalles del futuro de Jude Bellingham en el futbol, tras el final del Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La predicción de Mhoni sobre Jude Bellingham
Mhoni lanzó inesperada predicción sobre Jude Bellingham. (AFP/ ODD ANDERSEN)

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, muchos de los futbolistas ganaron mucha más fama de la que ya tenían y ese es el caso de Jude Bellingham, el jugador de Inglaterra quien, no solo por su talento con el balón sino por su físico, cautiva las rede sociales.

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Precisamente, sus nuevos seguidores son el público femenino, quien ahora ven partidos solo para verlo a él y es que, sin duda, es un joven apuesto, con una gran sonrisa, además, con carisma, lo que hace que más se enamoren de él.

Por ahora, el inglés disputó su último partido en la Copa Mundial este sábado 18 de julio, para ocupar el tercer lugar del torneo, contra Francia; pero, se seguirá viendo en las canchas cuando juegue su equipo, el Real Madrid.

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Tanto ha sido la tendencia de este hombre que, Mhoni Vidente ya dio su predicción sobre el futuro de este joven, causando reacciones con lo que mencionó.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre Jude Bellingham tras el Mundial FIFA 2026?

Mhoni Vidente respondió la pregunta sobre quién podría ser el siguiente Cristiano Ronaldo y sin dudarlo un segundo, dijo que Jude Bellingham.

La predicción de Mhoni sobre Jude Bellingham
La predicción de Mhoni sobre Jude Bellingham. (AFP/ Ettore Ferrari )

Según la mujer, el británico tiene todo para convertirse en un nuevo referente del fútbol destacando su talento, su carisma, su personalidad y su físico; también mencionó su nobleza y buen trato con las personas y las mascotas.

“Jude Bellingham va ser ese personaje que va a llenar mucho de lo que deja el vacío de Cristiano Ronaldo”, explicó, Mhoni.

¿Por qué Jude Bellingham se tomó la tendencia en las redes sociales?

Jude Bellingham es un futbolista de tan solo 23 años que, enamoró al publico femenino que fue FIFA por un mes, pues eso sorprendió de este Mundial, que más mujeres mostraron interés por el deporte y no porque sea para hombres, sino que las reacciones de este año se vieron más de su parte.

Mhoni lanzó inesperada predicción sobre Jude Bellingham
La predicción de Mhoni sobre Jude Bellingham. (AFP/Richard Pelham)

Por eso, es que Jude se hizo tendencia en las redes, pues enamoró con su estatura, su color de piel, su cuerpo tonificado y su acento al tratar de comunicarse en español.

Pero, sobre todo, por su actitud en la cancha, tiene una energía muy segura y hasta para algunas es “dramático”, pero apuesto.

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