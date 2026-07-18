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Jude Bellingham es tendencia por el gol que le marcó a Francia: lo comparan con Maradona

Jude Bellingham completó siete goles en la Copa del Mundo, pero el que le anotó a Francia es catalogado como el mejor de todos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jude Bellingham cerró el Mundial 2026 con 7 goles.
Jude Bellingham anotó un verdadero golazo ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026. Foto: AFP - Roberto Schmidt

Francia e Inglaterra disputaron un vibrante partido por el tercer lugar del Mundial de Fútbol de la FIFA. Los europeos se sacaron chispas y dejaron un marcador final de 6-4.

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El primer tiempo terminó con goleada 4-0 a favor de los británicos, pero en la segunda parte reaccionaron los galos y pusieron el marcador 4-3, quedando muy cerca del empate.

No obstante, Inglaterra reaccionó y anotó el 5, aunque ‘Les blues’ de nuevo convirtieron y quedaron a tiro del empate. Cuando culminaba el partido, la selección de los tres leones liquidó el partido con un verdadero golazo.

¿Cómo fue el gol que anotó Jude Bellingham con Inglaterra y que es comparado con Diego Maradona?

Jude Bellingham demostró el gran talento que lo ha caracterizó a lo largo del torneo y sacó de la manga un gol, que ya es catalogado como uno de los mejores del evento orbital.

Jude Bellingham hizo un verdadero golazo frente a Francia.
Jude Bellingham anotó el sexto gol de Inglaterra ante Francia. Foto: AFP - Chandan Khanna

Francia estaba volcado hacia el ataque y dejó descubierta la parte posterior. Eso fue muy bien aprovechado por Jude que tomó el balón en su propio campo y arrancó la conducción hacia el arco que defendía Maignan.

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El atacante se sacó de encima a varios jugadores rivales y definió a placer, dejando sin oportunidad al golero francés.

La acción ha generado distintos comentarios en redes sociales y ha permitido afianzar al inglés como la gran figura de su selección a lo largo de la Copa Mundial; de hecho, el actual jugador del Real Madrid fue el máximo goleador de su equipo al convertir 7 tantos.

Algunos han llegado a comparar el gol de Bellingham con el que marcó Diego Armando Maradona en México 86. En aquella ocasión, el 10 partió de su propio campo, se sacó de encima a varios jugadores y definió de gran manera ante el arquero.

Casualmente, dicho gol lo sufrió Inglaterra, que ahora celebra por el golazo de Bellingham.

En esa edición del certamen, México 86, la Argentina de Maradona se coronaría campeona. Tras dejar en el camino a Inglaterra en cuartos de final, superó a Bélgica y Alemania Federal, y de esta manera alzó el trofeo máximo.

¿Qué lugar ocupó la Inglaterra de Jude Bellingham en el Mundial 2026?

Jude Bellingham no pudo llevar a su selección hacia la final del Mundial, pero quedará para la historia este tanto que, además, sirvió para confirmar a los británicos en el tercer lugar.

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La Copa del Mundo concluye este domingo 19 de julio con el duelo entre España y Argentina. ‘La albiceleste’ buscará el bicampeonato, mientras que ‘La furia roja’ va por el segundo título en su historia.

Jude Bellingham
Jude Bellingham registró siete goles en el Mundial de Fútbol disputado en Norteamérica. (Foto por AFP).
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