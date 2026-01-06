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Domica Duque reapareció en sus redes tras el triunfo de Alejandro Estrada: ¿dijo algo de él?

Dominica Duque, expareja de Alejandro Estrada se pronunció en sus redes, luego de que Alejandro Estrada ganara.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Domica Duque reapareció en sus redes tras el triunfo de Alejandro Estrada: ¿dijo algo de él?
¿Qué dijo Dominica Duque tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor y creador de contenido digital, sino que también, por convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, una de las personas que más acaparó la atención mediática en las redes sociales fue Dominica Duque, reconocida presentadora de Noticias RCN, quien sorprendió al compartir su experiencia al presentar la emisión desde el set de La casa de los famosos Colombia.

Con base en esto, los internautas generaron diversas opiniones en las redes sociales tras el vínculo sentimental que tuvo Dominica Duque con Alejandro Estrada en el pasado a quien conoció cuando fueron exparticipantes de una de las anteriores ediciones de MasterChef Celebrity.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Dominica Duque tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col 2026?

Recordemos que, en la gala del pasado viernes 29 de mayo, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al obtener el mayo puntaje en sus votaciones por parte del público al obtener un total del 63.87%.

Domica Duque reapareció en sus redes tras el triunfo de Alejandro Estrada: ¿dijo algo de él?
Esto compartió Dominica Duque en sus redes. | Foto: Canal RCN

Minutos antes de que se confirmara que Alejandro fuera ganador, Dominica aprovechó la oportunidad para presentar la emisión de entretenimiento su experiencia al estar en el set de La casa de los famosos Colombia, pues, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 361 mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Les dejo un pedacito de lo que fue mi noche de anoche. Así me preparé para presentar el Noticiero desde la gran final de La Casa de los Famosos Colombia y vivir una noche llena de entrevistas, televisión en vivo y mucho trabajo detrás de cámaras. Gracias por permitirme vivir experiencias tan bonitas y seguir construyendo recuerdos que hace unos años solo eran una meta”, expresó Dominica en la descripción de la publicación.

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Aunque Dominica no expresó nada puntualmente sobre Alejandro Estrada, varios internautas se sorprendieron al ver que ella estuvo cerca de él tras ganar La casa de los famosos Col, pues fueron expareja en el pasado.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Alejandro Estrada en sus redes?

Domica Duque reapareció en sus redes tras el triunfo de Alejandro Estrada: ¿dijo algo de él?
Así ganó Alejandro Estrada La casa de los famosos Col 2026. | Foto: Canal RCN

En medio del triunfo de Alejandro Estrada tras ser ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reapareció recientemente en sus redes sociales lo que opina tras ganar la competencia, expresando las siguientes palabras:

“Aún sigo en shock. Sigo Celebrando y paso a paso volviendo a mi nueva realidad, gracias infinitas”, expresó Alejandro en la descripción de la publicación.

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