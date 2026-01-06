Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia: "pasó como tenía que pasar"

La influenciadora Mariana Zapata se pronunció luego de la final de La casa de los famosos Colombia y lo que significó para ella esta experiencia.

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¿Qué fue para Mariana Zzapata La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías en las que presumió su figura luciendo el outfit que decidió lucir para la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En las instantáneas se dejó ver desde los pasillos del hotel posando a la cámara desde diferentes ángulos y presumiendo su belleza.

Para dicha ocasión, la paisa optó por usar en vestido largo de color rojo con algunas aberturas y su pelo semirecogido.

Con dichas imágenes decidió compartir algunas palabras de agradecimiento y despedida al lograr cumplir el sueño de estar en este reality y haber podido ser ella, pese a las críticas que ha recibido por ello.

"La tranquilidad es lo más parecido a la felicidad y así me siento después de haber cumplido uno de mis sueños, no fue fácil, no fue perfecto, pero pasó como tenía que pasar (...) Hoy cierro un capítulo y le doy la bienvenida a muchas etapas bonitas que la vida tiene para mí, ¡LOS AMO!", escribió.

Además, agradeció a todas las personas que la apoyaron y que estuvieron ahí para ella en sus mejores y peores momentos.

También se dirigió a quienes aún siguen con ella y a Dios por nunca dejarla sola y cuidarla en todo momento.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos a las palabras de Mariana Zapata sobre La casa de los famosos Colombia?

Luego de su publicación, miles de fanáticos la llenaron de elogios y corazones, donde le reiteraron su apoyo y destacaron lo mucho que le gustó su participación, aunque no faltaron quienes decidieron seguirla criticando.

Por su parte, una de sus mejores amigas comentó el privilegio que siente que ella haya podido experimentar, soltar, extrañar, valorar, crecer, reinventar y reiniciar y pidió que Dios pueda bendecir esta nueva etapa que comienza para ella.