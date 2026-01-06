Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia: "pasó como tenía que pasar"

La influenciadora Mariana Zapata dedicó emotivas palabras cerrando su ciclo con La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata se despide de la casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata se despide de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata se pronunció luego de la final de La casa de los famosos Colombia y lo que significó para ella esta experiencia.

Artículos relacionados

¿Qué fue para Mariana Zzapata La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías en las que presumió su figura luciendo el outfit que decidió lucir para la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata en la casa de los famosos colombia

En las instantáneas se dejó ver desde los pasillos del hotel posando a la cámara desde diferentes ángulos y presumiendo su belleza.

Para dicha ocasión, la paisa optó por usar en vestido largo de color rojo con algunas aberturas y su pelo semirecogido.

Con dichas imágenes decidió compartir algunas palabras de agradecimiento y despedida al lograr cumplir el sueño de estar en este reality y haber podido ser ella, pese a las críticas que ha recibido por ello.

"La tranquilidad es lo más parecido a la felicidad y así me siento después de haber cumplido uno de mis sueños, no fue fácil, no fue perfecto, pero pasó como tenía que pasar (...) Hoy cierro un capítulo y le doy la bienvenida a muchas etapas bonitas que la vida tiene para mí, ¡LOS AMO!", escribió.

Además, agradeció a todas las personas que la apoyaron y que estuvieron ahí para ella en sus mejores y peores momentos.

También se dirigió a quienes aún siguen con ella y a Dios por nunca dejarla sola y cuidarla en todo momento.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos a las palabras de Mariana Zapata sobre La casa de los famosos Colombia?

Luego de su publicación, miles de fanáticos la llenaron de elogios y corazones, donde le reiteraron su apoyo y destacaron lo mucho que le gustó su participación, aunque no faltaron quienes decidieron seguirla criticando.

mariana zapata cierra un ciclo en la casa de los famosos

Por su parte, una de sus mejores amigas comentó el privilegio que siente que ella haya podido experimentar, soltar, extrañar, valorar, crecer, reinventar y reiniciar y pidió que Dios pueda bendecir esta nueva etapa que comienza para ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan reacciones tras inesperada serenata en Bogotá Juanda Caribe

Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan reacciones tras romántica serenata en Bogotá

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sorprendieron al aparecer juntos en una serenata en Bogotá, lo que generó reacciones divididas.

¿Tebi Bernal las separó? Maiye y Alexa Torrex estarían distanciadas Influencers

Maiye Torrex y Alexa Torrex habrían roto su relación familiar por Tebi Bernal

Maiye Torrex y Alexa Torrex habrían puesto fin a su cercanía familiar en medio de su relación con Tebi Bernal.

Alejandro Estrada reveló si compartirá premio con Nataly Umaña Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló si compartirá el premio de La casa de los famosos con Nataly Umaña

Así reaccionó Alejandro Estrada cuando le preguntaron si compartirá el premio de La casa de los famosos con Nataly.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta rompió el silencio tras polémica con Mariana Zapata: “Me sentí mal cómo me trató”

Nicolás Arrieta sorprendió al referiste a Mariana Zapata y revelar cómo se siente tras polémica de La casa de los famosos.

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición Influencers

Falleció la bebé de ocho meses de reconocida influencer tras luchar contra una delicada condición

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”