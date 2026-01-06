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Maiye Torrex y Alexa Torrex habrían roto su relación familiar por Tebi Bernal

Maiye Torrex y Alexa Torrex habrían puesto fin a su cercanía familiar en medio de su relación con Tebi Bernal.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Tebi Bernal las separó? Maiye y Alexa Torrex estarían distanciadas
¿Tebi Bernal las separó? Maiye y Alexa Torrex estarían distanciadas. (Foto Canal RCN).

La relación entre Maiye Torrex y Alexa Torrex estaría atravesando un momento de tensión. En redes sociales surgieron versiones que apuntan a un posible distanciamiento entre las hermanas, situación que tendría como protagonista a Tebi Bernal y que ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué pasó entre Maiye Torrex y Alexa Torrex, y qué tiene que ver Tebi Bernal?

Luego de que se llevara a cabo la final de La casa de los famosos Colombia, Maiye Torrex compartió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, en el que se mostró molesta por la actitud de Tebi Bernal hacia Alexa Torrex y aseguró que expresar su opinión sobre esta situación le habría traído problemas con su hermana.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Maiye Torres sobre Tebi Bernal tras la final de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La creadora de contenido dejó entrever que, al parecer, no estaría en buenos términos con Alexa debido a las opiniones que ha manifestado sobre su relación con Tebi Bernal. Por esta razón, explicó que su intención nunca fue perjudicarla, sino protegerla.

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En sus declaraciones, compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, señaló que desea que Alexa tenga una pareja que la valore, la respete y aporte de manera positiva a su vida.

“Con esa hermana, ¿para qué enemigas? Una hermana que simplemente lo que quiere es que tú consigas un hombre en tu vida que te valore, que te ayude a progresar, que te sume, que te ame, que te respete… Si eso es ser una enemiga, entonces soy la peor enemiga del mundo”.

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Según su versión, sus comentarios nacieron de la preocupación por experiencias sentimentales pasadas que considera negativas para su hermana. Además, dejó claro que no aprueba la relación con Tebi Bernal porque, desde su perspectiva, él no le corresponde afectivamente a Alexa y la rechaza.

Por ello, aseguró que, de haber visto interés y reciprocidad por parte de Tebi, lo habría aceptado como su cuñado.

“A mi hermana ya le pasó, no quiero que le pase dos veces. Y lo único que veo de Tebi es que me la rechaza, entonces ¿qué quieren que diga? ¿Que amo que Tebi rechace a mi hermana? Mejor dicho, cásense. No. Si hubiera visto que Tebi le correspondía a mi hermana, sería mi cuñado”.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal formalizaron su relación?

Tras el final de La casa de los famosos Colombia, los internautas quedaron a la expectativa de conocer qué ocurriría entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes protagonizaron un romance durante la temporada, pese a que ambos mantenían relaciones sentimentales fuera de la competencia.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce cuál es su situación sentimental actual.

Maiye Torres en ¿Qué Hay Pa' Dañar?
Maiye Torres arremetió contra Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.
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