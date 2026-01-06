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¿Alejandro Estrada confirmó su romance con Yuli Ruiz? Esto dijo el actor

Alejandro Estrada se sinceró respecto a qué tipo de relación tiene con Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada reveló si tendrá un romance con Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

El pasado viernes 29 de mayo, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos Colombia, un triunfo que ha provocado todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa, no solo por lo que significó para muchos, sino por lo que viene de aquí en adelante.

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¿Qué pasará entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz luego de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de los temas que más ha causado interés entre los seguidores del formato y, por su puesto del actor, es su relación con Yuli Ruiz, especialmente por las especulaciones que empezaron a circular, en las que sugieren que tras la final, Alejandro y Yuli tuvieron un reencuentro.

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Lo anterior, ha provocado que, para muchos haya posibilidad de que entre los exparticipantes vuelva a surgir un nuevo romance, pues aunque ambos terminaron al interior del reality semanas atrás y no quedaron en los mejores términos, en los últimos días del reality cuando la mujer reingresó, hicieron las pases y dejaron sus conflictos en el pasado.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruiz y una posible relación luego de La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, pese a los rumores que apuntaban una nueva posibilidad de que el amor resurgiera, el mismo ganador de esta tercera temporada, no solo desmintió que hayan estado juntos la noche del viernes, sino también negó cualquier posibilidad de que pase algo más con su excompañera de competencia. "Se nos dio la oportunidad de hablar después, ya sin las cámaras, pero no, realmente amigos", fueron las palabras con las que el también empresario puso fin a las especulaciones.

La revelación de Estrada sobre su actual relación con Yuli, se dieron en medio de una entrevista que concedió para el programa 'Mañana Express' del Canal RCN, espacio en el que se sinceró sobre este tema, y aclaró que, contrario a lo que se dijo en redes, él estuvo esa noche con Beba, la mamá de la exparticipante y Valentino Lázaro.

Yuli Ruiz se pronunció sobre Alejandro Estrada y avivó la curiosidad en redes
Alejandro Estrada se sinceró sobre su relación con Yuli Ruiz. (Foto Canal RCN)

Por ahora, el absoluto triunfador de esta tercera edición, se encuentra cumpliendo con su gira de medios para luego retomar la realidad que abandonó cuatro meses atrás cuando ingresó al juego.

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