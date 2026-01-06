Sheila Gándara generó reacciones al revelar el nuevo procedimiento que se realizaría

Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, generó curiosidad entre sus seguidores al revelar que se sometería a un nuevo procedimiento y contar algunos detalles a través de sus redes sociales.

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¿Qué contó Sheila Gándara a través de sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Sheila Gándara compartió con sus seguidores una reflexión sobre uno de los propósitos que tendría para esta etapa de su vida: mostrar más aspectos de su día a día y mantener una comunicación más constante con sus seguidores.

En medio de esas publicaciones, la creadora de contenido reveló que se sometería a un nuevo procedimiento y aseguró que más adelante entregaría detalles sobre el tema.

Sheila Gándara compartió que se sometió a un nuevo procedimiento / (Foto del Canal RCN)

El anuncio despertó la curiosidad de los internautas, quienes recordaron algunos cambios estéticos que ella había compartido anteriormente, entre ellos su diseño de sonrisa y otros procedimientos relacionados con su imagen personal.

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¿Qué procedimiento estético se realizó Sheila Gándara?

Horas después, Sheila Gándara resolvió las dudas de sus seguidores al compartir un video publicado por el profesional encargado de atenderla.

En la grabación se observa a la creadora de contenido durante una valoración odontológica previa al procedimiento. Allí se aprecia el análisis realizado por el especialista antes de iniciar el tratamiento.

Según mostró en el contenido difundido en redes sociales, el procedimiento que se realizó fue una endodoncia. Además, en el video también quedaron registrados algunos momentos del proceso odontológico.

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¿Qué es la endodoncia, procedimiento que se realizó Sheila Gándara?

La endodoncia, conocida popularmente como tratamiento de conducto, es un procedimiento odontológico que tiene como objetivo conservar un diente cuando presenta una afectación en su parte interna.

Dentro de cada diente existe un tejido llamado pulpa dental, donde se encuentran nervios, vasos sanguíneos y tejido conectivo. Cuando esta zona se ve comprometida por una caries profunda, una fractura o alguna lesión, puede producirse inflamación o infección.

En esos casos, la endodoncia permite retirar el tejido afectado, limpiar el interior del conducto y sellar el espacio para preservar la estructura dental. Gracias a este tratamiento, en muchos casos es posible evitar la extracción del diente.

Por esa razón, la endodoncia es uno de los procedimientos más utilizados en odontología cuando existe una afectación importante en la pulpa dental y se busca mantener la funcionalidad de la pieza afectada.