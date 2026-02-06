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Juanda Caribe se pronunció sobre su viral frase de las crispetas en medio de polémica y lanzó pulla

Juanda Caribe habló junto a Mariana Zapata sobre la viral frase de las crispetas en medio de polémica con Sheila Gándara.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la polémica por su frase de las crispetas?
¿Qué dijo Juanda Caribe sobre la polémica por su frase de las crispetas? (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe reaccionó a la controversia generada por su comentada frase sobre las crispetas dentro de La casa de los famosos Colombia y, acompañado de Mariana Zapata, se refirió al tema que ha dado de qué hablar en redes sociales durante los últimos días.

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¿Cuál fue el comentario de las crispetas que hizo Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos?

Poco después de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin, Juanda Caribe retomó el contacto con sus seguidores a través de una transmisión en vivo junto a Mariana Zapata, en lo que fue su primer acercamiento a las redes sociales tras salir del reality.

La imagen de Sheila Gándara que encendió las redes en medio de la polémica
La imagen de Sheila Gándara que encendió las redes en medio de la polémica. (Foto Canal RCN).

Durante el en vivo realizado en la cuenta oficial de TikTok de la influenciadora paisa, Juanda se refirió a la recordada frase de las crispetas que pronunció dentro de la competencia, cuando su cercanía con Mariana comenzaba a generar conversación en redes sociales.

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En ese momento, el creador de contenido aseguró que Sheila estaba viendo la situación de la mejor manera e incluso comentó que seguramente estaba en su casa comiendo crispetas mientras disfrutaba del espectáculo.

¿Qué dijeron Juanda Caribe y Mariana Zapata sobre la viral frase de las crispetas?

Tras obtener el segundo lugar en el programa, Mariana lo puso al tanto de la repercusión que tuvo el comentario y, entre bromas, le preguntó por las famosas crispetas. Ante esto, Juanda respondió que se habían quemado y, con tono sarcástico, señaló que le parecía extraño, ya que “a ella” le gustaban.

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"Las crispetas se quemaron... Raro, porque a ella le gustaban las crispetas, pero bueno, se explotaron. Ya, se jodieron las crispetas, pero ahora estamos comiendo papitas a la francesa", comentó entre risas.

La reacción de Juanda Caribe a la polémica por su frase de las crispetas.
La reacción de Juanda Caribe a la polémica por su frase de las crispetas. (Foto Canal RCN).

Además, el influenciador también hizo referencia a la mudanza que habría realizado Sheila mientras él permanecía dentro de la competencia.

"Desgranada me quedó la casa mía, pero de eso hablaremos más adelante", agregó.

Como era de esperarse, las declaraciones de Juanda Caribe no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del reality, quienes interpretaron sus comentarios como una nueva indirecta relacionada con la situación que enfrenta con su expareja sentimental.

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