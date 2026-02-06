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Sheila Gándara generó revuelo tras reaccionar al video viral de La Jesuu: ¿Fue para Juanda Caribe?

Sheila Gándara reaccionó al video de La Jesuu que muchos relacionaron con Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Sheila Gándara tras video de La Jesuu
La Jesuu lanzó polémica indirecta y la reacción de Sheila Gándara no pasó desapercibida. (Fotos: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a llamar la atención tras reaccionar a un video de La Jesuu en la que habría lanzado fuerte indirecta a la situación de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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¿Por qué relacionaron el video con Juanda Caribe y Mariana Zapata?

La creadora de contenido caleña generó todo tipo de comentarios tras compartir un video que, para varios internautas, estaría dirigido a la situación que involucra a Juanda Caribe y Mariana Zapata después de lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia.

Recientemente, La Jesuu publicó un video en su cuenta de TikTok donde suma millones de seguidores en la que aparece cantando una canción cuya letra en la que escuchan frases como: “Esperaba que por ti me muriera, te quedaste esperando”.

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Sin embargo, más allá de la canción, lo que realmente captó la atención de los fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

Así reaccionó Sheila Gándara tras video de La Jesuu
La Jesuu lanzó polémica indirecta y la reacción de Sheila Gándara no pasó desapercibida. (Foto: Canal RCN)

La influencer escribió: “Llevándome hasta el aire acondicionado porque a hombre con moza no hay que ahorrarle nada”.

Tras la publicación, cientos de usuarios comenzaron a comentar que el mensaje podría estar relacionado con la situación que rodea a Juanda Caribe y las declaraciones que ha hecho con su salida de La casa de los famosos.

Por esa razón, algunos internautas también comenzaron a mencionar a Sheila Gándara, expareja del finalista del reality de convivencia.

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara tras la publicación de La Jesuu?

Luego de esto, Sheila Gándara sorprendió al reaccionar de los internautas quienes compartieron la acción que tomó la expareja de Juanda Caribe a video de La Jesuu.

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Y es que Sheila reaccionó compartiendo en su cuenta de TikTok donde ya suma miles de seguidores el video que hizo la creadora de contenido caleña y luego compartió una imagen justo al lado de un ventilador.

Sin duda, la expareja de Juanda Caribe dejó claro que esta de acuerdo con lo que dijo La Jesuu.

Así reaccionó Sheila Gándara tras video de La Jesuu
La Jesuu lanzó polémica indirecta y la reacción de Sheila Gándara no pasó desapercibida. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que Sheila ha estado reaccionando a varios situaciones que ocurrieron en La casa de los famosos Colombia y dejando indirectas a su expareja.

Aunque no agregó mayores detalles sobre el tema, su reacción fue suficiente para que los usuarios continuaran comentando la situación y compartiendo en cuentas de entretenimiento.

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