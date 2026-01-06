¿Alejandro Estrada y Beba? La confesión de Alexa Torrex que causó revuelo tras su declaración

Alexa Torrex llamó la atención durante una reciente transmisión en vivo en la que hizo curiosa afirmación sobre Beba de la Cruz y Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Alejandro y Beba tras La casa de los famosos?

Durante el en vivo, ambas hablaron sobre algunos de los shippeos que surgieron entre los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Alexa recordó que en algún momento llegó a pensar que entre Alejandro y Beba podía existir un acercamiento. Incluso, comentó que desde le parecía que ambos se veían bien juntos.

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Mientras Alexa conversaba sobre el tema, Beba también mencionó que Mariana Zapata había hecho un comentario relacionado con el shippeo que algunos usuarios les estaban haciendo en redes sociales.

Sin embargo, la creadora de contenido dejó claro que nunca pensó en tener algún tipo de relación sentimental con Alejandro y aseguró que esa posibilidad jamás pasó por su mente.

“Jamás se me ocurrió”, expresó Beba en la misma la transmisión en vivo.

Por su parte, Alexa Torrex insistió en que muchas veces los seguidores suelen crear shippeos por cualquier situación. Aun así, volvió a señalar que, desde su punto de vista, ambos se veían bien juntos.

¿Cómo reaccionó Beba a los comentarios sobre el shippeo?

Beba también contó que al salir de La casa de los famosos Colombia y ver algunos videos sobre el supuesto shippeo, quedó bastante sorprendida.

Además, explicó que con el paso del tiempo aprendió a apreciar más a su excompañero: “Sí lo aprendí a querer después de todo”, comentó Beba.

Alexa continuó bromeando sobre el tema y comentó que, en caso de que la relación entre Andrés y Beba no funcionara, le gustaría más ver a Alejandro junto a ella.

En medio de las risas, Beba recordó una situación ocurrida en el hotel después de la final de La casa de los famosos Colombia. Según contó, Alejandro le habría preguntado a su mamá: “¿Andrés o yo?”, comentario que generó risas entre las dos exparticipantes.

Alexa Torrex reiteró su opinión y expresó: “Con el respeto, me gusta más Beba que Yuli”.