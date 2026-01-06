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Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col

Hijo de Alejandro Estrada se pronunció en sus redes al ver que su padre ganó La casa de los famosos junto a contundente mensaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col
¿Qué dijo el hijo de Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por ser el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Canal RCN.

Por su parte, Alejandro ha acaparado la atención mediática por todos los sucesos que vivió dentro de la competencia, en especial, por obtener un alto puntaje, pues obtuvo un total del 63.87%.

Así también, una de las personas más importantes para Alejandro quien es Tomás, su hijo, acaparó la atención mediática al compartir su reacción al ver que su padre ganó La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la reacción de Tomás al ser ganador de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unas semanas. Tomás, el hijo de Alejandro Estrada acaparó la atención mediática al ser una de las personas que compartió emotivos momentos junto a su padre cuando los familiares de los finalistas los visitaron.

Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col
Esto compartió Tomás Estrada en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Tomás compartió su reacción al ver que su padre se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 48 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La forma en la que un hombre trata a su hijo dice más que mil discursos. Alejo no necesitó hablar más fuerte que nadie para ganarse el cariño del público. Simplemente fue él mismo: un hombre de valores, respetuoso, presente y amoroso con su hijo porque al final, las palabras convencen, pero los actos son los que realmente dejan huella”, expresó Tomás en la descripción de la publicación.

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Con base en estas palabras, una gran cantidad de internautas generó múltiples opiniones en las diferentes plataformas digitales tras compartir su reacción ante el triunfo de Alejandro en La casa de los famosos Colombia.

Tomás, hijo de Alejandro Estrada compartió su reacción al ver que ganó La casa de los famosos Col
Así fue la visita del hijo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en ganador de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que el pasado viernes 29 de mayo, los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que fueron: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe protagonizaron importantes momentos a lo largo de la competencia.

Con base en esto, Alejandro se convirtió en el ganador de la tercera temporada La casa de los famosos Colombia al obtener el máximo puntaje en las votaciones, ganándose todo el cariño de sus seguidores.

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